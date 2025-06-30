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Росіяни атакували Кривий Ріг та три райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, адмінбудівлю, заклад освіти та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 30 червня російські війська обстрілювали Кривий Ріг, а також Кам’янський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Кривому Розі пожежі, що виникли внаслідок атаки БпЛА, загасили. Частково зруйнована адмінбудівля. Понівечені навчальний заклад, 2 приватні будинки, 5 авто.

Обстріли Дніпропетровщини 30 червня

Наслідки є і в Криничанській громаді Кам’янського району. Побиті 2 приватні оселі, авто. Зачепило лінію електропередач.

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Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня

Крім того, протягом дня агресор атакував Нікопольщину безпілотниками та артилерією. Поцілив по райцентру, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі. А ще – лінії електропередач.

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Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня

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Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня
Обстріли Дніпропетровщини 30 червня

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, російська армія вгатила КАБами. Наслідки уточнюються.

Автор: 

Кривий Ріг (1367) обстріл (29575) Дніпропетровська область (3943) Кам’янський район (8) Криворізький район (148) Нікопольський район (303) Синельниківський район (108)


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