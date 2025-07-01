Рашисти вдарили ракетою по Кам’янському району Дніпропетровщини: спалахнула пожежа

Зранку 1 липня 2025 року війська РФ завдали ракетного удару по Кам'янському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа. Наслідки уточнюємо. Залишайтеся у безпечному місці. Продовжується тривога", - інформує він.

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Більше інформації щодо ворожого удару на цю хвилину не відомо.