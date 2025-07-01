Загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич

Командир 110-ї окремої механізованої бригади Сергій Захаревич.

Про це повідомив генерал Сергій Собко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше - це aggressiveness та initiative. Ооо, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями.

Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що. Твій гумор та позитивний настрій, навіть в саму сраку, завжди підтримував всіх, заряджав. Дякую тобі за все", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сергія Захаревич призначили командиром 110 ОМБр у лютому 2025 року. До цього він служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

Сергія Захаревича було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у березні 2015 року та орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня у липні 2022 року.

Читайте: Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув, відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту, - Повітряні сили. ФОТО