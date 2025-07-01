Погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич

Командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич.

Об этом сообщил генерал Сергей Собко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг - Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего - это aggressiveness и initiative. Ооо, это как раз про тебя. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами.

Ты говорил, что удача изменчива, она тебе изменяла часто, давала много испытаний, но ты никогда не ломался, двигался вперед несмотря ни на что. Твой юмор и позитивный настрой, даже в самую сраку, всегда поддерживал всех, заряжал. Спасибо тебе за все", - говорится в сообщении.

Напомним, Сергея Захаревича назначили командиром 110 ОМБр в феврале 2025 года. До этого он служил заместителем командира 33-й механизированной бригады.

Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого II степени в июле 2022 года.

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