Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине, - Зеленский

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич погиб в результате ракетного удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине 1 июля.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, весь день сегодня продолжался разбор завалов после ракетного удара по Гуляйполю. Потери есть как среди военных, так и среди гражданских.

"Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара - я жду доклада. Всем, кто был ранен, - а это был ракетный удар - всем оказывают необходимую помощь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что более 30 человек были ранены: "Мы обязательно ответим россиянам на этот удар".

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Кроме того, 110-я бригада впервые подтвердила гибель своего командира.

"Он был мужественным воином, настоящим офицером и командиром, которому доверяли жизнь. Всегда рядом со своими бойцами - не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, а личным примером. Его уважали, на него равнялись. Его смерть - болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок", - заявили там.

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Отметим, что полковник Захаревич возглавил 110-ю бригаду в феврале 2025 года. До этого был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады, а также проходил службу в 30-й ОМБр и Первой отдельной танковой бригаде.

Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого II степени в июле 2022 года.

Утром 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Именно там и расположено Гуляйполе.