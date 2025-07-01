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Новости Потери Украины Обстрелы Днепропетровщины
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Командир 110-й ОМБр Захаревич погиб в результате удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине, - Зеленский

Погиб командир 110 ОМБр Сергей Захаревич.

Командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич погиб в результате ракетного удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине 1 июля.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, весь день сегодня продолжался разбор завалов после ракетного удара по Гуляйполю. Потери есть как среди военных, так и среди гражданских.

"Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады. Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара - я жду доклада. Всем, кто был ранен, - а это был ракетный удар - всем оказывают необходимую помощь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что более 30 человек были ранены: "Мы обязательно ответим россиянам на этот удар".

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Кроме того, 110-я бригада впервые подтвердила гибель своего командира.

"Он был мужественным воином, настоящим офицером и командиром, которому доверяли жизнь. Всегда рядом со своими бойцами - не в штабе, а на передовой. Спокойный, решительный, принципиальный. Человек, который держал фронт не только приказом, а личным примером. Его уважали, на него равнялись. Его смерть - болезненная потеря для каждого, кто служил с ним бок о бок", - заявили там.

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Отметим, что полковник Захаревич возглавил 110-ю бригаду в феврале 2025 года. До этого был заместителем командира 33-й отдельной механизированной бригады, а также проходил службу в 30-й ОМБр и Первой отдельной танковой бригаде.

Сергей Захаревич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени в марте 2015 года и орденом Богдана Хмельницкого II степени в июле 2022 года.

Утром 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Именно там и расположено Гуляйполе.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) потери (4466) 110 отдельная механизированная бригада (113) Днепропетровская область (4173) Каменский район (9) Гуляйполе (1)


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Топ комментарии
+5
Якийсь підар здав, коли вже вони всі повиздихають?
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01.07.2025 21:45 Ответить
+4
Навели
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01.07.2025 21:51 Ответить
+2
Тому що ішак робить більше за раху для поразки і повної здачі Украйни
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01.07.2025 21:52 Ответить
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Якийсь підар здав, коли вже вони всі повиздихають?
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01.07.2025 21:45 Ответить
Сьогодні, 1 липня, о 9.15 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Гуляйполе Кам'янського району Дніпропетровської області.
Як зазначається, внаслідок удару зруйновано будинок культури, два магазини та понівечені приватні будинки.
На жаль, є постраждалі і загиблі серед місцевого населення. Деталі уточнюються.
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01.07.2025 21:48 Ответить
Тому що ішак робить більше за раху для поразки і повної здачі Украйни
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01.07.2025 21:52 Ответить
Навели
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01.07.2025 21:51 Ответить
Навели.Але питання є.Дебілів ніяк не научать такі випадки?Кожного разу ті самі граблі.Цивільним нізаякий хєр достається
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01.07.2025 21:55 Ответить
Або хтось навів або вчергове прогавили ворожий безпілотник...
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01.07.2025 21:58 Ответить
На беспеку покладений великий болт.
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01.07.2025 21:59 Ответить
Вічна Памʼять Героям , які віддали найцінніше - це своє
життя за вільну Украіну 😪😪😪
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01.07.2025 22:00 Ответить
Дуже велика ціна- ми накрили їхній командний пункт й тут вони накривають щось подібне у нас майже одразу…, навіть без СБУ зрозуміло, що мають розвіддані швидко, чітко й в достатньому обсязі…
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01.07.2025 22:04 Ответить
 
 