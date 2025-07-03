Начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк погибли в результате удара РФ

В результате ракетного удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине погибли начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

О смерти Валерия Мирзаева сообщила волонтер Юлия Толмачева

"Ты всегда говорил - "Прорвемся"! К сожалению ... теперь ты получил вечную жизнь в небесном войске.Покойся с миром друг, светлая тебе память! Честь тебе и уважение! Мои соболезнования жене Алене и семье", - отметила она.

Прощание с Валерием Мирзаевым проходит сегодня в Конотопе.

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Также в результате удара РФ погиб заместитель командира 110-й бригады Дмитрий Романюк, сообщил воин Егор Фирсов.

"Очень талантливый логист. В 2022-2023 годах они осуществляли сногсшибательные вещи, которые помогали 110-й бригаде так долго держаться в Авдеевке. Несмотря на молодость, побратимы уважительно называли его - Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", - сообщил он.

Утром 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Именно там и находится Гуляйполе.

Известно, что в результате удара РФ погиб командир 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич.

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