Начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк погибли в результате удара РФ
В результате ракетного удара РФ по Гуляйполю на Днепропетровщине погибли начальник штаба 110 ОМБр Валерий Мирзаев и заместитель комбрига Дмитрий Романюк.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
О смерти Валерия Мирзаева сообщила волонтер Юлия Толмачева
"Ты всегда говорил - "Прорвемся"! К сожалению ... теперь ты получил вечную жизнь в небесном войске.Покойся с миром друг, светлая тебе память! Честь тебе и уважение! Мои соболезнования жене Алене и семье", - отметила она.
Прощание с Валерием Мирзаевым проходит сегодня в Конотопе.
Также в результате удара РФ погиб заместитель командира 110-й бригады Дмитрий Романюк, сообщил воин Егор Фирсов.
"Очень талантливый логист. В 2022-2023 годах они осуществляли сногсшибательные вещи, которые помогали 110-й бригаде так долго держаться в Авдеевке. Несмотря на молодость, побратимы уважительно называли его - Викторович. Он успел сделать очень много для легендарной 110-й бригады", - сообщил он.
Утром 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Каменскому району Днепропетровской области. Именно там и находится Гуляйполе.
Известно, что в результате удара РФ погиб командир 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич.
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