УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11059 відвідувачів онлайн
Новини Обмін полоненими Втрати України
6 768 26

Менш ніж за місяць після обміну помер воїн Валерій Зеленський. Він пробув у полоні РФ понад 3 роки

Помер визволений з полону Валерій Зеленський

Менш ніж за місяць після повернення із російського полону помер 57-річний воїн Валерій Зеленський.

Про це йдеться в матеріалі Суспільне Донбас, інформує Цензор.НЕТ.

Понад три роки він перебував у полоні РФ та повернувся додому в рамках обміну у форматі "1000 на 1000". 

Це було 25 травня 2025 року. Менш як за місяць, 16 червня, його серце зупинилось - організм 57-річного чоловіка не витримав тортур, розповіла його донька.

Помер визволений з полону Валерій Зеленський

Читайте також: У межах обміну сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Валерій Зеленський народився в Україні, але протягом певного часу, зокрема у шкільні роки, жив у Росії.

Він здобув освіту хіміка-неорганіка в Сіверськодонецьку, там і зустрів свою майбутню дружину. Згодом влаштувався на роботу в міліцію. Залишивши роботу в правоохоронних органах, Валерій намагався вести підприємницьку діяльність, проте згодом долучився до війська. З часом на службі в 53-й окремій механізованій бригаді Валерій отримав звання старшини.

На початку повномасштабного вторгнення його підрозділ - це була допомога для хлопців, які стояли у Маріуполі. Вони провозили зброю і таке інше, вони їх готували. І вони здогадувалися, що щось відбувається. Бачили, що багато зброї, але самі озброєні вони не були. У них не було ні касок, ні бронежилетів, ні елементарних автоматів, у них нічого не було.

Помер визволений з полону Валерій Зеленський

"Коли наступ почався, їм сказали, що потрібні добровольці, які підуть у штурм. Із сорока, вісім сказали: "Ми йдемо". Батько був один з восьми. Він був сапером і мав мінувати міст. Йому сказали: "Взагалі не хвилюйтеся, там Нацполіція, там вас чекають, все буде добре". Він приїхав. І там дійсно їх чекали. І на вигляд все було добре, всі ж російською розмовляють. Але виявилося, що вони розмовляли вже не зі своїми", - розповіла донька захисника.

Також читайте: Україна повернула важкохворих та молодих військовополонених попри те, що Росія приховує дані про утримуваних, - Коордштаб

25 травня 2025 року родина воїна дізналася, що Валерія вдалося повернути додому.

Помер визволений з полону Валерій Зеленський
Помер визволений з полону Валерій Зеленський

У полоні Валерія катували, до України він повернувся з декількома травмами, зокрема в нього не функціонувало плече та рука.

Лікарі припускали, що у нього є проблеми з підшлунковою та активно його лікували. Згодом йому провели операцію, під час якої з'ясувалися, що всі його внутрішні органи "розпадалися".

Валерій помер 16 червня - менше за місяць після повернення з полону.

Дивіться: Вісім етапів великого обміну військовополоненими відбулося від початку червня: сотні українських героїв удома, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1022) полон (1607) смерть (6789)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Про це має знати весь Світ!!! ...
Які результати полону!...
показати весь коментар
07.07.2025 14:11 Відповісти
+7
Кацапи-невиліковні тварини! Але ми утримуємо їх нечисть у теплі, піклуванні, з медобслуговуванням...
показати весь коментар
07.07.2025 14:11 Відповісти
+7
Немає вже цевілізованого світу. І справа не на кого бути схожим,а здійснення справедливого покарання для тих хто вбиває твої родичів,знайомих,друзів,бо ці злодії живуть в Україні ліпше ніж в себе дома,полон для кацапів перетворився в курорт,де вони мають наглість вимагати необхідні для їх комфортного проживання речі.
показати весь коментар
07.07.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи-невиліковні тварини! Але ми утримуємо їх нечисть у теплі, піклуванні, з медобслуговуванням...
показати весь коментар
07.07.2025 14:11 Відповісти
Ви на кого хочете бути схожими ? На москалів чи на цивілізований світ?
показати весь коментар
07.07.2025 14:17 Відповісти
а яка різниця на кого схожі трупи? а ними будемо, якщо не будемо знищувати ворога будь-якими методами
показати весь коментар
07.07.2025 14:20 Відповісти
Знищуйте полонених - і Європа зупинить фінансування . Але я не перймаюся - будемо фінансувати все з вашої зарплати
показати весь коментар
07.07.2025 14:43 Відповісти
Немає вже цевілізованого світу. І справа не на кого бути схожим,а здійснення справедливого покарання для тих хто вбиває твої родичів,знайомих,друзів,бо ці злодії живуть в Україні ліпше ніж в себе дома,полон для кацапів перетворився в курорт,де вони мають наглість вимагати необхідні для їх комфортного проживання речі.
показати весь коментар
07.07.2025 14:23 Відповісти
Ви переоцінюєте значення цивілізованого ставлення до окупантів.

Цивілізований світ це якось оцінює ? Ні.
кацапи частіше здаються ? Ні, вони вірять власній пропаганді.

Зате потім відгодованих і здорових москалів повертаємо на парашу, а вони по другому і третьому колу йдуть вбивати українців.
показати весь коментар
07.07.2025 14:25 Відповісти
Про це має знати весь Світ!!! ...
Які результати полону!...
показати весь коментар
07.07.2025 14:11 Відповісти
без сумніву саме так. Але виходить так, що наші медики його лікували від іншого. Так що робимо висновки
показати весь коментар
07.07.2025 14:14 Відповісти
Які висновки? Кацапи знищили всі внутрішні органи, а медики винні?
показати весь коментар
07.07.2025 14:20 Відповісти
Діагностування людина не пройшла. Виходить так, що наші лікарі не знали про стан військового. ципердюк ти давно лікувався в Україні? так що помовчи.
показати весь коментар
07.07.2025 14:35 Відповісти
Має, тільки тут про це ніхто нічого не знає.
показати весь коментар
07.07.2025 14:19 Відповісти
"Світ" про таке не знає... і не хоче знати.
показати весь коментар
07.07.2025 14:21 Відповісти
До чого твій висєр? Кацапська сволота закатувала українця, а ти пі...р сидиш хрінь якусь строчиш зі своїми пдбами про 100років, може й прожив би.
показати весь коментар
07.07.2025 14:34 Відповісти
Не верещи! Будь-який живий організм має свій "запас міцності". І будь-який організм, з віком, "зношується"... Мій старий помер у 70. Помер від менінгіту. Простудився, та зайнявся самолікуванням. . Після погіршення стану забрали в лікарню. Після вилікування ще протягнув більше року. Робили розтин. Так лікарі сказали, що організм цілком здоровий... Відмовив мозок... А був у мене співслужбовець, старший лейтенант. 27 років. Здоровило. Гирями грався, як м"ячами. Помер від інфаркту...
Тут людині вже було 57. Тобто, вже "літа на зиму повернули". Організм ВЖЕ "старіть" почав... А тут три роки поганого харчування, відсутність медичної допомоги, нервове навантаження, побої... От і зносився організм раніше визначеного природою, часу...
показати весь коментар
07.07.2025 15:03 Відповісти
Як би це цинічно не прозвучало, але після обмінів ми отримуємо інвалідів. А русняві виродки повертаються відголованими, вилікованими і готовими до нових штурмів.
показати весь коментар
07.07.2025 14:26 Відповісти
І продовжуючи сказане , жодна нація від євреїв до американців або фінів якщо б були толерантні до ворога не відбулися б ніколи ...
тож якщо у нас така толеранія до ворога в полоні ми насправді однією ногою до зникнення...
показати весь коментар
07.07.2025 14:44 Відповісти
Світла пам'ять Герою! Таке враження, що мерзотні рашисти випробовують отруту , може тому й повернули стільки людей.
показати весь коментар
07.07.2025 14:42 Відповісти
Це на жаль не поодинокий випадок. Рашисти спецыально не тыльки б'ють а ще й труять полонених
показати весь коментар
07.07.2025 14:42 Відповісти
Прочитавши коментарі - про те що потрібно вбивати і катувати полонених - як це роблять москалі - з сумом зрозумів ,ЩО БАГАТО НАШИХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ - ПО ДУХУ НЕ ЄВРОПЕЙЦІ ,А МОСКАЛІ . Вони не бачать,що катувати та вбивати полонених - це РУСЬКІЙ МІР ТА ВАРВАРСТВО - яке до циХ пір сидить в їх головах .
Не дивно ,що війна йде 4 (11) рік - руській мір, звичка та повадки сидять міцно в головах посполитих незважаючи на натягнуті вишиванки...
показати весь коментар
07.07.2025 14:48 Відповісти
Згадай фільм "Кін-дза-дза"... "Пацаків"...
показати весь коментар
07.07.2025 15:04 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
07.07.2025 14:51 Відповісти
а хто ж здав тебе Герою ,три роки потому ?!! Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
показати весь коментар
07.07.2025 14:54 Відповісти
Хоча б призначили виплати родичам....Героям Слава та вічна пам'ять!!
показати весь коментар
07.07.2025 15:24 Відповісти
 
 