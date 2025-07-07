Менш ніж за місяць після обміну помер воїн Валерій Зеленський. Він пробув у полоні РФ понад 3 роки

Менш ніж за місяць після повернення із російського полону помер 57-річний воїн Валерій Зеленський.

Про це йдеться в матеріалі Суспільне Донбас, інформує Цензор.НЕТ.

Понад три роки він перебував у полоні РФ та повернувся додому в рамках обміну у форматі "1000 на 1000".

Це було 25 травня 2025 року. Менш як за місяць, 16 червня, його серце зупинилось - організм 57-річного чоловіка не витримав тортур, розповіла його донька.

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Валерій Зеленський народився в Україні, але протягом певного часу, зокрема у шкільні роки, жив у Росії.

Він здобув освіту хіміка-неорганіка в Сіверськодонецьку, там і зустрів свою майбутню дружину. Згодом влаштувався на роботу в міліцію. Залишивши роботу в правоохоронних органах, Валерій намагався вести підприємницьку діяльність, проте згодом долучився до війська. З часом на службі в 53-й окремій механізованій бригаді Валерій отримав звання старшини.

На початку повномасштабного вторгнення його підрозділ - це була допомога для хлопців, які стояли у Маріуполі. Вони провозили зброю і таке інше, вони їх готували. І вони здогадувалися, що щось відбувається. Бачили, що багато зброї, але самі озброєні вони не були. У них не було ні касок, ні бронежилетів, ні елементарних автоматів, у них нічого не було.

"Коли наступ почався, їм сказали, що потрібні добровольці, які підуть у штурм. Із сорока, вісім сказали: "Ми йдемо". Батько був один з восьми. Він був сапером і мав мінувати міст. Йому сказали: "Взагалі не хвилюйтеся, там Нацполіція, там вас чекають, все буде добре". Він приїхав. І там дійсно їх чекали. І на вигляд все було добре, всі ж російською розмовляють. Але виявилося, що вони розмовляли вже не зі своїми", - розповіла донька захисника.

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25 травня 2025 року родина воїна дізналася, що Валерія вдалося повернути додому.





У полоні Валерія катували, до України він повернувся з декількома травмами, зокрема в нього не функціонувало плече та рука.

Лікарі припускали, що у нього є проблеми з підшлунковою та активно його лікували. Згодом йому провели операцію, під час якої з'ясувалися, що всі його внутрішні органи "розпадалися".

Валерій помер 16 червня - менше за місяць після повернення з полону.

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