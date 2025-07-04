У межах обміну сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 липня, відбувся черговий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. З російської неволі повернуто групу Оборонців з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років".

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.



Повідомляється, що наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому - 59 років. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити і офіцерів.

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Серед визволених сьогодні знову є Оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад 3 роки.

У Коордштабі додали, що додому повертаються українці, які захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках.



Крім того, з російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених Оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців.

"Звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.



Обмінний процес відповідно до "Стамбульських домовленостей" триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну.

Сьогоднішній етап обміну відбувся за участі голови Координаційного штабу, начальника ГУР МО України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.



Координаційний штаб продовжує свою роботу. Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!" - наголосили в Штабі.

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