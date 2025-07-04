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Новини Обмін полоненими
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Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Повертаються військові та цивільні, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що обміни мають тривати.

Читайте: Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року
Україна та РФ провели обмін полоненими 4 липня 2025 року

Автор: 

військовополонені (1018) Зеленський Володимир (24628) обмін (1253)


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ПОБЕДУН. А якби не стадіон вони б і не були в полоні, а багато тисяч були б живі, а нація б мала 44 млн а не 28
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04.07.2025 13:33 Відповісти
Тому що в однаково скотських умовах.
Азову і не буде, це для русні - фетиш. Русня і так на пляшку сіла, коли з Туреччини повернули їх командування.
Ну хіба що тік-ток військ наловлять, тоді ще може бути. Але бородаті вівцелюби обережні, до ЛБЗ носу не кажуть.
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04.07.2025 13:40 Відповісти
Взагалі , це питання не тільки до зе-влади, а і до білецького з кухарчуком . Ці двоє також бояться повернення хлопців , бо ті їм дурні бошки відкрутять .
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04.07.2025 14:00 Відповісти
Що ти несеш? Білецький та Кухарчук - командири 3 ошб, у Азову інший командир, це інша бригада, вже інший корпус.

Tata Parasolka заткни хлібало чимось.
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04.07.2025 14:09 Відповісти
Тут читаємо коментар уважно.
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04.07.2025 14:38 Відповісти
Вітаю Захисників з поверненням із пекла додому! Дякую кожному з вас, Хлопці!! І радію разом з вами та вашими родинами! Героям слава!
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04.07.2025 14:27 Відповісти
А яка це гнида з великими зірками так командувала, що ще й досі полонених 22 року віддають і ще не віддали!!!!!!!
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04.07.2025 14:48 Відповісти
 
 