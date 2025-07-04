Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Повертаються військові та цивільні, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україна та Росія провели обмін військовополоненими.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що обміни мають тривати.

Читайте: Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж



















