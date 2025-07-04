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Україна та РФ здійснили обмін полоненими. Повертаються військові та цивільні, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Україна та Росія провели обмін військовополоненими.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що обміни мають тривати.
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Азову і не буде, це для русні - фетиш. Русня і так на пляшку сіла, коли з Туреччини повернули їх командування.
Ну хіба що тік-ток військ наловлять, тоді ще може бути. Але бородаті вівцелюби обережні, до ЛБЗ носу не кажуть.
Tata Parasolka заткни хлібало чимось.