Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Українська сторона в межах гуманітарних принципів та домовленостей здійснила репатріацію двох тіл загиблих російських військових, на яких були виявлені жетони ЗС РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.





За його словами, тіла із жетонами № АВ 846408 та № АВ 449638 були виявлені під час нещодавніх процедур репатріації. Після ретельних перевірок і експертиз вони були повернені російській стороні в рамках офіційної гуманітарної процедури.

Водночас українська сторона не має підтверджень, що Росія належним чином сповістила рідних загиблих про повернення тіл. Клименко порадив родинам, які впізнали номери жетонів, звертатися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), якщо вони мають підстави вважати, що один із загиблих є їхнім близьким.

Для цього необхідно зареєструватися у онлайн-центрі ICMP, а потім особисто відвідати головний офіс у Гаазі для надання ДНК-зразка. Лише після цього Україна зможе офіційно підтвердити, що це тіло було на її території і передане Росії.

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Клименко також зауважив, що за інформацією з Росії, там намагаються зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих, приховують факти репатріації або навіть утилізують тіла.

"Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ", - наголосив очільник МВС.

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