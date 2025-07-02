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Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових
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Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Українська сторона в межах гуманітарних принципів та домовленостей здійснила репатріацію двох тіл загиблих російських військових, на яких були виявлені жетони ЗС РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами
Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами

За його словами, тіла із жетонами № АВ 846408 та № АВ 449638 були виявлені під час нещодавніх процедур репатріації. Після ретельних перевірок і експертиз вони були повернені російській стороні в рамках офіційної гуманітарної процедури.

Водночас українська сторона не має підтверджень, що Росія належним чином сповістила рідних загиблих про повернення тіл. Клименко порадив родинам, які впізнали номери жетонів, звертатися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP), якщо вони мають підстави вважати, що один із загиблих є їхнім близьким.

Для цього необхідно зареєструватися у онлайн-центрі ICMP, а потім особисто відвідати головний офіс у Гаазі для надання ДНК-зразка. Лише після цього Україна зможе офіційно підтвердити, що це тіло було на її території і передане Росії.

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Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами
Україна повернула Росії два тіла загиблих із військовими жетонами

Клименко також зауважив, що за інформацією з Росії, там намагаються зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих, приховують факти репатріації або навіть утилізують тіла.

"Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні. Виключно з гуманітарних міркувань радимо рідним загиблих росіян не намагатися шукати в Україні підтверджень щодо своїх рідних, а звертатися саме до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти та російських офіційних установ", - наголосив очільник МВС.

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Автор: 

армія рф (18077) обмін (1253) Клименко Ігор (508)


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заховати на шару двох сросіянських бурятів в українінській землі не відбулoся...
тепер кацапам доведеться пельменями родину "героїв сівіо" годувати.
ну як годувати - раз один...
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02.07.2025 13:22 Відповісти
Поподовбуть нам ще кацапи мізки, стосовно своїх "прапавших без вести"... А що робить з тими кістками, що догнивають у ямах по Київщині, Сумщині та Чернігівщині, з березня 2022 року? Вони ж їх бульдозерами ще тоді у ярах, загрібали!

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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02.07.2025 13:30 Відповісти
Ще одна стаття доходу РФ - приховування загиблих військових. Нема тіла, нема діла. Гроші залишаться у Набіуліній.
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02.07.2025 13:31 Відповісти
з 6 тис. лише 2? А шуму було, як на сотню.
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02.07.2025 13:47 Відповісти
це ті тіла, які можна було одразу ідентифікувати по наявності жетонів. Всі інші будуть проходити ідентифікацію через зразки ДНК. Це набагато довша процедура.
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02.07.2025 14:04 Відповісти
Сподіваюсь шо повернули падаль свинособак з кукурудзинами у сраці.
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02.07.2025 14:02 Відповісти
Ще раз говорить про те,що ОДИН Соловьев вартий усіх наших ЗМІ та пропогандистів. Як можно би було обиграти ці жетони,ситуацію...Устроїть шоу на рівні Світу....Стискати родичів!!! Передати Тіла під відео!! Показати по усіх каналах Світу!! Тіла і жетони ПРОСТО віддали..Язики засунули у дупи...Експертизами підтертися можна...Соловьев - регоче!!
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02.07.2025 14:35 Відповісти
 
 