Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Украинская сторона в рамках гуманитарных принципов и договоренностей осуществила репатриацию двух тел погибших российских военных, на которых были обнаружены жетоны ВС РФ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.





По его словам, тела с жетонами № АВ 846408 и № АВ 449638 были обнаружены во время недавних процедур репатриации. После тщательных проверок и экспертиз они были возвращены российской стороне в рамках официальной гуманитарной процедуры.

В то же время украинская сторона не имеет подтверждений, что Россия должным образом известила родных погибших о возвращении тел. Клименко посоветовал семьям, которые узнали номера жетонов, обращаться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP), если они имеют основания считать, что один из погибших является их близким.

Для этого необходимо зарегистрироваться в онлайн-центре ICMP, а затем лично посетить главный офис в Гааге для предоставления ДНК-образца. Только после этого Украина сможет официально подтвердить, что это тело было на ее территории и передано России.

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Клименко также отметил, что, по информации из России, там пытаются уменьшить объемы выплат компенсаций семьям погибших, скрывают факты репатриации или даже утилизируют тела.

"Нам не нужны тела российских военных. Украина и далее будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне. Исключительно из гуманитарных соображений советуем родным погибших россиян не пытаться искать в Украине подтверждений относительно своих родных, а обращаться именно в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести и российских официальных учреждений", - подчеркнул глава МВД.

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