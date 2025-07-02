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Новости Фото Репатриация тел павших военных
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Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Украинская сторона в рамках гуманитарных принципов и договоренностей осуществила репатриацию двух тел погибших российских военных, на которых были обнаружены жетоны ВС РФ.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами
Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами

По его словам, тела с жетонами № АВ 846408 и № АВ 449638 были обнаружены во время недавних процедур репатриации. После тщательных проверок и экспертиз они были возвращены российской стороне в рамках официальной гуманитарной процедуры.

В то же время украинская сторона не имеет подтверждений, что Россия должным образом известила родных погибших о возвращении тел. Клименко посоветовал семьям, которые узнали номера жетонов, обращаться в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести (ICMP), если они имеют основания считать, что один из погибших является их близким.

Для этого необходимо зарегистрироваться в онлайн-центре ICMP, а затем лично посетить главный офис в Гааге для предоставления ДНК-образца. Только после этого Украина сможет официально подтвердить, что это тело было на ее территории и передано России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ возвращает тела павших защитников Украины во все худшем состоянии из-за пренебрежения условиями их хранения, - МВД

Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами
Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами

Клименко также отметил, что, по информации из России, там пытаются уменьшить объемы выплат компенсаций семьям погибших, скрывают факты репатриации или даже утилизируют тела.

"Нам не нужны тела российских военных. Украина и далее будет проводить тщательные проверки и экспертизы и возвращать тела убитых россиян обратно российской стороне. Исключительно из гуманитарных соображений советуем родным погибших россиян не пытаться искать в Украине подтверждений относительно своих родных, а обращаться именно в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести и российских официальных учреждений", - подчеркнул глава МВД.

Также читайте: МВД предлагает родственникам оккупантов сдавать ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел

Автор: 

армия РФ (19926) обмен (1468) Клименко Игорь (420)


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заховати на шару двох сросіянських бурятів в українінській землі не відбулoся...
тепер кацапам доведеться пельменями родину "героїв сівіо" годувати.
ну як годувати - раз один...
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02.07.2025 13:22 Ответить
Поподовбуть нам ще кацапи мізки, стосовно своїх "прапавших без вести"... А що робить з тими кістками, що догнивають у ямах по Київщині, Сумщині та Чернігівщині, з березня 2022 року? Вони ж їх бульдозерами ще тоді у ярах, загрібали!

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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02.07.2025 13:30 Ответить
Ще одна стаття доходу РФ - приховування загиблих військових. Нема тіла, нема діла. Гроші залишаться у Набіуліній.
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02.07.2025 13:31 Ответить
з 6 тис. лише 2? А шуму було, як на сотню.
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02.07.2025 13:47 Ответить
 
 