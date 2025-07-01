РФ возвращает тела погибших защитников Украины во все худшем состоянии из-за пренебрежения условиями их хранения, - МВД

Россия передает Украине тела павших защитников во все худшем состоянии, поскольку российские оккупанты пренебрегают необходимыми условиями для их хранения.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"[Эта ситуация связана] с тем, что полномасштабная война продолжается почти три с половиной года. Тела, которые сейчас поднимаются с поля боя, могут там находиться уже больше года, два или даже три. Поэтому это абсолютно понятно и прогнозируемо - они все в худшем и худшем состоянии. Тела, которые передавались нам летом 2022 года, и тела, которые передаются сейчас, конечно, существенно отличаются", - отметил он.

Он подтвердил, что россияне не соблюдают необходимые условия хранения тел погибших и не придерживаются никаких норм международного и гуманитарного права.

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"Достаточно того, что тела и так были, например, уже не одно лето под открытым небом. У нас есть зоны, на которые не могут зайти сегодня ни наши поисковые группы, ни россияне. Мы понимаем, что там находится большое количество тел", - отметил Тимченко.

Но, добавил он, Украина хранит тела российских оккупантов в рефрижераторах с обязательным соблюдением температурных условий.

Речь идет о рефрижераторах или вагонного типа (железнодорожные), или автомобильные, которые обязательно подключены к питанию, чтобы длительно хранить тела, пояснил чиновник.

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