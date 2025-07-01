РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7009 посетителей онлайн
Новости Репатриация тел павших военных Возвращение тел павших защитников
747 10

РФ возвращает тела погибших защитников Украины во все худшем состоянии из-за пренебрежения условиями их хранения, - МВД

Возвращение тел погибших защитников

Россия передает Украине тела павших защитников во все худшем состоянии, поскольку российские оккупанты пренебрегают необходимыми условиями для их хранения.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в интервью LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"[Эта ситуация связана] с тем, что полномасштабная война продолжается почти три с половиной года. Тела, которые сейчас поднимаются с поля боя, могут там находиться уже больше года, два или даже три. Поэтому это абсолютно понятно и прогнозируемо - они все в худшем и худшем состоянии. Тела, которые передавались нам летом 2022 года, и тела, которые передаются сейчас, конечно, существенно отличаются", - отметил он.

Он подтвердил, что россияне не соблюдают необходимые условия хранения тел погибших и не придерживаются никаких норм международного и гуманитарного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД предлагает родственникам оккупантов сдавать ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел

"Достаточно того, что тела и так были, например, уже не одно лето под открытым небом. У нас есть зоны, на которые не могут зайти сегодня ни наши поисковые группы, ни россияне. Мы понимаем, что там находится большое количество тел", - отметил Тимченко.

Но, добавил он, Украина хранит тела российских оккупантов в рефрижераторах с обязательным соблюдением температурных условий.

Речь идет о рефрижераторах или вагонного типа (железнодорожные), или автомобильные, которые обязательно подключены к питанию, чтобы длительно хранить тела, пояснил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уже 20 раз передавала Украине тела своих погибших военных в 2025 году, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВД (9333) обмен (1468) возврат (238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
а всі думали, що кацапня вбиває українців,
щоби зберігати їх тіла в належному стані - що з вами?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:23 Ответить
+1
україна має діло не з людями - до чого здивування?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:26 Ответить
+1
Ну так Верховний та його хенерали так накомандувались, що тіл масса. І треба ще. А нижче Буданов мотивує бігти в ТЦК. Як це поєднується, зелені дупля не отбивають.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типова московія, андрофаги!!
показать весь комментарий
01.07.2025 23:06 Ответить
Ну так нехай не міняють, до кінця війни нехай відмінять усі обміни з кацапстаном!
показать весь комментарий
01.07.2025 23:23 Ответить
а всі думали, що кацапня вбиває українців,
щоби зберігати їх тіла в належному стані - що з вами?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:23 Ответить
україна має діло не з людями - до чого здивування?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:26 Ответить
Україна
показать весь комментарий
01.07.2025 23:33 Ответить
Нема вже ніякого міжнародного та гуманітарного права в світі,всім на них начхати.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:27 Ответить
Ну так Верховний та його хенерали так накомандувались, що тіл масса. І треба ще. А нижче Буданов мотивує бігти в ТЦК. Як це поєднується, зелені дупля не отбивають.
показать весь комментарий
01.07.2025 23:35 Ответить
О,уже признают большое количество тел? Удивительно,потери не малые все таки есть?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:39 Ответить
мені здається чи цей поц "заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко" намагається випрaвдовувати кацапню?
показать весь комментарий
01.07.2025 23:44 Ответить
это война ребята… не кино
показать весь комментарий
02.07.2025 01:08 Ответить
 
 