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Новости Репатриация тел павших военных
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В 2025 году РФ уже 20 раз передавала Украине тела своих погибших военных, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Национальная полиция Украины подтвердила 20 случаев репатриации тел российских военных, которые Россия передала украинской стороне в 2025 году.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Георгий Цуцкиридзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине

"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - отметил он.

По словам Цуцкиридзе, многие тела передаются без опознавательных знаков, а результаты ДНК-анализа не дают совпадений с украинскими базами. Это дает основания предполагать, что тела принадлежат военнослужащим РФ.

Также полиция обнаруживает в переданных телах личные вещи, которые указывают на принадлежность к армии РФ: жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карты, элементы формы и характерные татуировки.

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В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине
В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине
В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине

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В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине
В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине
В 2025 году РФ 20 раз передавала тела своих военных Украине

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Автор: 

армия РФ (19885) обмен (1468) Нацполиция (16603)


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У 2025 році РФ вже 20 разів передавала Україні тіла своїх загиблих військових

Хочєтся, чьтоби русскіє гаспада палучілі во владєніє хоть по 2м хахляцкай зємлі?
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23.06.2025 12:59 Ответить
Ну 20 на 2000, то в принципі прийнятний відсоток. Якщо враховувати саме тіла загиблих
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23.06.2025 13:00 Ответить
Пляска на костях больных на голову психопатов из КГБ
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23.06.2025 13:01 Ответить
В яму. Вапно. Бетон. І на камеру. Всі шеврони та документи розкласти та пояснити що ***** насрати на свою дебільну паству.
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23.06.2025 13:01 Ответить
Читав якось спогади чоловіка який у ту війну працював на танковому заводі за Уралом. Так він писав що в підбитих танках, які привозили на переплавку, доволі часто лишалися тіла загиблих танкістів. Таке от "нікто нє забит".
Для орків то було нормою в тоді і зараз...
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23.06.2025 13:14 Ответить
 
 