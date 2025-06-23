В 2025 году РФ уже 20 раз передавала Украине тела своих погибших военных, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Национальная полиция Украины подтвердила 20 случаев репатриации тел российских военных, которые Россия передала украинской стороне в 2025 году.
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Георгий Цуцкиридзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - отметил он.
По словам Цуцкиридзе, многие тела передаются без опознавательных знаков, а результаты ДНК-анализа не дают совпадений с украинскими базами. Это дает основания предполагать, что тела принадлежат военнослужащим РФ.
Также полиция обнаруживает в переданных телах личные вещи, которые указывают на принадлежность к армии РФ: жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карты, элементы формы и характерные татуировки.
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Хочєтся, чьтоби русскіє гаспада палучілі во владєніє хоть по 2м хахляцкай зємлі?
Для орків то було нормою в тоді і зараз...