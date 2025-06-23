Враг в Сумской области не использует бронированную технику, только малые штурмовые группы, - Госпогранслужба

Пограничники фиксируют на Сумщине снижение активности врага, сейчас он применяет только живую силу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Если говорить в целом о Сумском направлении, о границе с Россией в пределах Сумщины, могу говорить о ситуации на тех участках и полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ.

Отмечу, что протяженность границы в пределах этой области - около 550 километров. И фактически на небольшом отрезке в пределах Сумщины враг продолжает применять свою тактику попыток захода малых штурмовых групп. Но за последний период вижу по тем направлениям, где находятся наши подразделения, активность врага несколько снизилась, хотя он и продолжает пытаться выдвигать на нашу территорию пехотные группы", - подчеркнул Демченко.

Бронированная техника, по словам представителя ГПСУ, не используется - оккупанты привлекаются исключительно живую силу, "которой враг от начала этих действий, как мы видели, фактически не считается".

"Они используют ее как "живое мясо", которое идет на нашу территорию. Но все действия, которые осуществляли составляющие Сил обороны, и пограничники в том числе нанося потери живой силе, скорее всего также и привело к тому, что врагу сейчас сложнее продолжать применять эту тактику, отправляя на нашу территорию эти малые пехотные группы.

И для уничтожения противника наши воины используют и артиллерию, и дроны для того, чтобы нанести максимальное поражение этим пехотным группам. Довольно часто они применяли мотоциклы, квадроциклы, чтобы на скорости промчаться вглубь территории Украины. Также замечаем, что эти технические средства враг также стал меньше использовать, учитывая те потери, которые он нес благодаря действиям украинских защитников", - рассказал Демченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский