Ворог на Сумщині не використовує броньовану техніку, лише малі штурмові групі, - Держприкордонслужба

Прикордонники фіксують на Сумщині зниження активності ворога, наразі він застосовує лише живу силу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Якщо говорити загалом про Сумський напрямок, про кордон із Росією у межах Сумщини, можу говорити про ситуацію на тих ділянках і смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ.

Зазначу, що протяжність кордону у межах цієї області - близько 550 кілометрів. І фактично на невеличкому відтинку в межах Сумщини ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп. Але за останній період бачу по тих напрямках, де перебувають наші підрозділи, активність ворога дещо знизилась, хоч він і продовжує намагатися висувати на нашу територію піхотні групи", - наголосив Демченко.

Броньована техніка, за словами речника ДПСУ, не використовується - окупанти залучаються виключно живу силу, "якою ворог від початку цих дій, як ми бачили, фактично не рахується".

"Вони використовують її як "живе м’ясо", яке йде на нашу територію. Але всі дії, які здійснювали складові Сил оборони, і прикордонники в тому числі завдаючи втрат живій силі, скоріше за все також і призвело до того, що ворогу зараз складніше продовжувати застосовувати цю тактику, відправляючи на нашу територію ці малі піхотні групи.

І для знищення противника наші воїни використовують і артилерію, і дрони для того, щоб завдати максимального ураження цим піхотним групам. Досить часто вони застосовували мотоцикли, квадроцикли, аби на швидкості промчати вглиб території України. Також помічаємо, що ці технічні засоби ворог також став менше використовувати , зважаючи на ті втрати, які він ніс завдяки діям українських захисників", - розповів Демченко.

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