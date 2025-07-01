РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані через нехтування умовами їхнього зберігання, - МВС
Росія передає Україні тіла полеглих захисників у дедалі гіршому стані, оскільки російські окупанти нехтують необхідними умовами для їхнього зберігання.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю LIGA.net., передає Цензор.НЕТ.
"[Ця ситуація пов'язана] з тим, що повномасштабна війна триває майже три з половиною роки. Тіла, які зараз піднімаються з поля бою, можуть там перебувати вже понад рік, два або навіть три. Тому це абсолютно зрозуміло і прогнозовано – вони все в гіршому і гіршому стані. Тіла, які передавалися нам влітку 2022 року, і тіла, які передаються зараз, звичайно, суттєво відрізняються", - зазначив він.
Він підтвердив, що росіяни не дотримуються необхідних умов зберігання тіл загиблих і не дотримуються жодних норм міжнародного і гуманітарного права.
"Достатньо того, що тіла і так були, наприклад, вже не одне літо просто неба. У нас є зони, на які не можуть зайти сьогодні ні наші пошукові групи, ні росіяни. Ми розуміємо, що там знаходиться велика кількість тіл", - зауважив Тимченко.
Натомість, додав він, Україна зберігає тіла російських окупантів у рефрижераторах з обов'язковим дотриманням температурних умов.
Йдеться про рефрижератори або вагонного типу (залізничні), або автомобільні, котрі обов'язково підключені до живлення, аби довгостроково зберігати тіла, пояснив посадовець.
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