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Новини Репатріація тіл полеглих військових Повернення тіл полеглих захисників
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РФ повертає тіла полеглих захисників України у дедалі гіршому стані через нехтування умовами їхнього зберігання, - МВС

Повернення тіл полеглих захисників

Росія передає Україні тіла полеглих захисників у дедалі гіршому стані, оскільки російські окупанти нехтують необхідними умовами для їхнього зберігання.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв'ю LIGA.net., передає Цензор.НЕТ.

"[Ця ситуація пов'язана] з тим, що повномасштабна війна триває майже три з половиною роки. Тіла, які зараз піднімаються з поля бою, можуть там перебувати вже понад рік, два або навіть три. Тому це абсолютно зрозуміло і прогнозовано – вони все в гіршому і гіршому стані. Тіла, які передавалися нам влітку 2022 року, і тіла, які передаються зараз, звичайно, суттєво відрізняються", - зазначив він.

Він підтвердив, що росіяни не дотримуються необхідних умов зберігання тіл загиблих і не дотримуються жодних норм міжнародного і гуманітарного права.

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"Достатньо того, що тіла і так були, наприклад, вже не одне літо просто неба. У нас є зони, на які не можуть зайти сьогодні ні наші пошукові групи, ні росіяни. Ми розуміємо, що там знаходиться велика кількість тіл", - зауважив Тимченко.

Натомість, додав він, Україна зберігає тіла російських окупантів у рефрижераторах з обов'язковим дотриманням температурних умов.

Йдеться про рефрижератори або вагонного типу (залізничні), або автомобільні, котрі обов'язково підключені до живлення, аби довгостроково зберігати тіла, пояснив посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вже 20 разів передавала Україні тіла своїх загиблих військових у 2025 році, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

МВС (3519) обмін (1250) повернення (255)


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Типова московія, андрофаги!!
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01.07.2025 23:06 Відповісти
Ну так нехай не міняють, до кінця війни нехай відмінять усі обміни з кацапстаном!
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01.07.2025 23:23 Відповісти
а всі думали, що кацапня вбиває українців,
щоби зберігати їх тіла в належному стані - що з вами?
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01.07.2025 23:23 Відповісти
україна має діло не з людями - до чого здивування?
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01.07.2025 23:26 Відповісти
Україна
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01.07.2025 23:33 Відповісти
Нема вже ніякого міжнародного та гуманітарного права в світі,всім на них начхати.
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01.07.2025 23:27 Відповісти
Ну так Верховний та його хенерали так накомандувались, що тіл масса. І треба ще. А нижче Буданов мотивує бігти в ТЦК. Як це поєднується, зелені дупля не отбивають.
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01.07.2025 23:35 Відповісти
О,уже признают большое количество тел? Удивительно,потери не малые все таки есть?
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01.07.2025 23:39 Відповісти
мені здається чи цей поц "заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко" намагається випрaвдовувати кацапню?
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01.07.2025 23:44 Відповісти
 
 