РФ вже 20 разів передавала Україні тіла своїх загиблих військових у 2025 році, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція України підтвердила 20 випадків репатріації тіл російських військових, які Росія передала українській стороні у 2025 році.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції Георгій Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - зазначив він.

За словами Цуцкірідзе, багато тіл передаються без жодних розпізнавальних знаків, а результати ДНК-аналізу не дають збігів із українськими базами. Це дає підстави припускати, що тіла належать військовослужбовцям РФ.

Також поліція виявляє у переданих тілах особисті речі, які вказують на приналежність до армії РФ: жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, елементи форми та характерні татуювання.

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