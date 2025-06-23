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Новини Фото Репатріація тіл полеглих військових
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РФ вже 20 разів передавала Україні тіла своїх загиблих військових у 2025 році, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція України підтвердила 20 випадків репатріації тіл російських військових, які Росія передала українській стороні у 2025 році.

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції Георгій Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні

"Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і відповідно призначаємо для порівняння в наших базах. Зважаючи, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - зазначив він.

За словами Цуцкірідзе, багато тіл передаються без жодних розпізнавальних знаків, а результати ДНК-аналізу не дають збігів із українськими базами. Це дає підстави припускати, що тіла належать військовослужбовцям РФ.

Також поліція виявляє у переданих тілах особисті речі, які вказують на приналежність до армії РФ: жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, елементи форми та характерні татуювання.

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У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні
У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні
У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні

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У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні
У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні
У 2025 році РФ 20 разів передавала тіла своїх військових Україні

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Автор: 

армія рф (18036) обмін (1250) Нацполіція (15320)


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У 2025 році РФ вже 20 разів передавала Україні тіла своїх загиблих військових

Хочєтся, чьтоби русскіє гаспада палучілі во владєніє хоть по 2м хахляцкай зємлі?
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23.06.2025 12:59 Відповісти
Ну 20 на 2000, то в принципі прийнятний відсоток. Якщо враховувати саме тіла загиблих
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23.06.2025 13:00 Відповісти
Пляска на костях больных на голову психопатов из КГБ
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23.06.2025 13:01 Відповісти
В яму. Вапно. Бетон. І на камеру. Всі шеврони та документи розкласти та пояснити що ***** насрати на свою дебільну паству.
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23.06.2025 13:01 Відповісти
Читав якось спогади чоловіка який у ту війну працював на танковому заводі за Уралом. Так він писав що в підбитих танках, які привозили на переплавку, доволі часто лишалися тіла загиблих танкістів. Таке от "нікто нє забит".
Для орків то було нормою в тоді і зараз...
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23.06.2025 13:14 Відповісти
 
 