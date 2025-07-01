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Клименко: Реформа правоохоронних органів - ключовий елемент євроінтеграції України

мвс

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що створення зрозумілої архітектури правоохоронної системи з чіткими повноваженнями кожного органу залишається в пріоритеті України навіть в умовах війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри те, що боротьба з російською агресією є нашим головним пріоритетом, питання розбудови держави та її правоохоронної системи, засноване на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги", - наголосив Клименко.

За його словами, Україна вже виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС за кластером "основи вступу" і демонструє спроможність реалізовувати структурні зміни навіть під час війни.

"Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу", - підкреслив міністр.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2709) реформи (3214) Клименко Ігор (505)


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Топ коментарі
+5
Скільки можна реформувати правоохоронні органи !!!!??? Коли ж вони почнуть нарешті працювати у законному режимі - без корупції, маштабних різнобічних злочинів, роботи на мафію???
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01.07.2025 15:37 Відповісти
+3
Зельоні навернули всі реформи, і не перестають розказувати, які вони необхідні, і як вони ось-ось, вже сьомий рік звершаться.
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01.07.2025 15:31 Відповісти
+3
Мусора и европейские ценности и стандарты. Хотя судя по видосикам ,что выкладывают водители, одним из превалирующих критериев принятия на работу является дебильность и имбецильность( ой, извините за неполиткорректность-это же люди с особенностями интеллектуального развития ). А это уже какая ни есть толерантность и кусочек европейских ценностей.
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01.07.2025 15:40 Відповісти
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Зельоні навернули всі реформи, і не перестають розказувати, які вони необхідні, і як вони ось-ось, вже сьомий рік звершаться.
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01.07.2025 15:31 Відповісти
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01.07.2025 15:35 Відповісти
Реформа органів правопорядку є базисом

До цих пір в Україні "реформи" правоохоронних органів були тупим окозамилюванням, аби прикрити голу дупу кримінала і корупції. Тож ЯК оцінити результати реформи? Дуже просто - коли у тюрягу загремить хоч один з найближчих кумів-друзяків-однокурсників-квартальників, яких кришує Зеленський - значить реформа йде у вірному напрямку. А якщо сбережеться недоторканність високопосаджених зелених ворюг - це не реформа, а чергова фігня.
А вишенькою на торті справжньої реформи буде Зеленський в тюрязі в сусідній камері з Єрмачком...
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01.07.2025 15:36 Відповісти
як не очіковано
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01.07.2025 15:37 Відповісти
Скільки можна реформувати правоохоронні органи !!!!??? Коли ж вони почнуть нарешті працювати у законному режимі - без корупції, маштабних різнобічних злочинів, роботи на мафію???
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01.07.2025 15:37 Відповісти
реформування процес вічний та прибутковий - для реформаторів
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01.07.2025 15:41 Відповісти
Мусора и европейские ценности и стандарты. Хотя судя по видосикам ,что выкладывают водители, одним из превалирующих критериев принятия на работу является дебильность и имбецильность( ой, извините за неполиткорректность-это же люди с особенностями интеллектуального развития ). А это уже какая ни есть толерантность и кусочек европейских ценностей.
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01.07.2025 15:40 Відповісти
Це вже яка по рахунку реформа?
А кожна реформа потребує грошей.
Не хватає?
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01.07.2025 15:43 Відповісти
Клименко? Реформа?
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01.07.2025 15:45 Відповісти
Єдина реформа яка спасе країну це розстріл корупціонерів. Все решту це онанізм, яким ми спостерігає десятиріччями.
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01.07.2025 15:47 Відповісти
не думаю, в суспільстві облутаному корупцією, при цій реформі, за певну суму, першим розстріляють якраз тебе)
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01.07.2025 15:51 Відповісти
Все може бути головне почати...
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01.07.2025 15:54 Відповісти
була зроблена нормальна поліція, а при моїх слугах стала ловцями людей. Зараз якщо тебе на вулиці будуть ******* злочинці і ти визвеш поліцію. Вони приїдуть, проб ють тебе по базі і якщо будуть якісь питання визвуть тцк і бусифікують. Або якщо станеш свідком злочину-механізм такий самий.
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01.07.2025 15:49 Відповісти
Не ухиляйся !!!! Не порушуй конституційну вимогу щодо захисту Батьківщини і не будеш бусифікований.
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01.07.2025 15:54 Відповісти
Тепер перерахуй конституційні обов язки держави і як вони виконуються
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01.07.2025 15:57 Відповісти
99% розігнати і забрати усе що вони намародерили , оце реформа а то аваков нареформував на 900га фундука на закарпатті
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01.07.2025 15:54 Відповісти
Верим-верим,квартальные реформы это потужно и переможно.
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01.07.2025 16:01 Відповісти
Неможливо зробити людину з мусора!!!
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01.07.2025 16:05 Відповісти
Відправка на фронт - це буде найкраща реформа. Нехай виконують присягу.
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01.07.2025 16:12 Відповісти
За його словами, Україна вже виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС за кластером "основи вступу" "ОСНОВИ ВСТУПУ " ВИКОНАЛА.але топчеться в "зеленому корупційному лайні" і нікуди не вступає(не беруть"
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01.07.2025 16:17 Відповісти
 
 