Клименко: Реформа правоохоронних органів - ключовий елемент євроінтеграції України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що створення зрозумілої архітектури правоохоронної системи з чіткими повноваженнями кожного органу залишається в пріоритеті України навіть в умовах війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попри те, що боротьба з російською агресією є нашим головним пріоритетом, питання розбудови держави та її правоохоронної системи, засноване на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги", - наголосив Клименко.

За його словами, Україна вже виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС за кластером "основи вступу" і демонструє спроможність реалізовувати структурні зміни навіть під час війни.

"Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу", - підкреслив міністр.

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