Клименко: Реформа правоохоронних органів - ключовий елемент євроінтеграції України
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що створення зрозумілої архітектури правоохоронної системи з чіткими повноваженнями кожного органу залишається в пріоритеті України навіть в умовах війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Попри те, що боротьба з російською агресією є нашим головним пріоритетом, питання розбудови держави та її правоохоронної системи, засноване на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги", - наголосив Клименко.
За його словами, Україна вже виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС за кластером "основи вступу" і демонструє спроможність реалізовувати структурні зміни навіть під час війни.
"Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу", - підкреслив міністр.
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До цих пір в Україні "реформи" правоохоронних органів були тупим окозамилюванням, аби прикрити голу дупу кримінала і корупції. Тож ЯК оцінити результати реформи? Дуже просто - коли у тюрягу загремить хоч один з найближчих кумів-друзяків-однокурсників-квартальників, яких кришує Зеленський - значить реформа йде у вірному напрямку. А якщо сбережеться недоторканність високопосаджених зелених ворюг - це не реформа, а чергова фігня.
А вишенькою на торті справжньої реформи буде Зеленський в тюрязі в сусідній камері з Єрмачком...
А кожна реформа потребує грошей.
Не хватає?