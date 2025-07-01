Клименко: Реформа правоохранительных органов - ключевой элемент евроинтеграции Украины

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что создание понятной архитектуры правоохранительной системы с четкими полномочиями каждого органа остается в приоритете Украины даже в условиях войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на то, что борьба с российской агрессией является нашим главным приоритетом, вопрос развития государства и его правоохранительной системы, основанное на европейских ценностях и стандартах, неизменно остается в фокусе нашего внимания", - подчеркнул Клименко.

По его словам, Украина уже выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС по кластеру "основы вступления" и демонстрирует способность реализовывать структурные изменения даже во время войны.

"Реформа органов правопорядка является базисом этого процесса", - подчеркнул министр.

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