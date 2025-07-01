Клименко: Реформа правоохранительных органов - ключевой элемент евроинтеграции Украины
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что создание понятной архитектуры правоохранительной системы с четкими полномочиями каждого органа остается в приоритете Украины даже в условиях войны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Несмотря на то, что борьба с российской агрессией является нашим главным приоритетом, вопрос развития государства и его правоохранительной системы, основанное на европейских ценностях и стандартах, неизменно остается в фокусе нашего внимания", - подчеркнул Клименко.
По его словам, Украина уже выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС по кластеру "основы вступления" и демонстрирует способность реализовывать структурные изменения даже во время войны.
"Реформа органов правопорядка является базисом этого процесса", - подчеркнул министр.
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До цих пір в Україні "реформи" правоохоронних органів були тупим окозамилюванням, аби прикрити голу дупу кримінала і корупції. Тож ЯК оцінити результати реформи? Дуже просто - коли у тюрягу загремить хоч один з найближчих кумів-друзяків-однокурсників-квартальників, яких кришує Зеленський - значить реформа йде у вірному напрямку. А якщо сбережеться недоторканність високопосаджених зелених ворюг - це не реформа, а чергова фігня.
А вишенькою на торті справжньої реформи буде Зеленський в тюрязі в сусідній камері з Єрмачком...
МВС = мафія.
Взаємовигідний симбіоз.
А кожна реформа потребує грошей.
Не хватає?
Спочатку нехай задекларують все,та всі , що награбували і нарішали під час служби