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Клименко: Реформа правоохранительных органов - ключевой элемент евроинтеграции Украины

мвс

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что создание понятной архитектуры правоохранительной системы с четкими полномочиями каждого органа остается в приоритете Украины даже в условиях войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Несмотря на то, что борьба с российской агрессией является нашим главным приоритетом, вопрос развития государства и его правоохранительной системы, основанное на европейских ценностях и стандартах, неизменно остается в фокусе нашего внимания", - подчеркнул Клименко.

По его словам, Украина уже выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС по кластеру "основы вступления" и демонстрирует способность реализовывать структурные изменения даже во время войны.

"Реформа органов правопорядка является базисом этого процесса", - подчеркнул министр.

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Автор: 

правоохранительные органы (2971) реформы (3956) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+8
Скільки можна реформувати правоохоронні органи !!!!??? Коли ж вони почнуть нарешті працювати у законному режимі - без корупції, маштабних різнобічних злочинів, роботи на мафію???
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01.07.2025 15:37 Ответить
+7
Зельоні навернули всі реформи, і не перестають розказувати, які вони необхідні, і як вони ось-ось, вже сьомий рік звершаться.
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01.07.2025 15:31 Ответить
+6
реформування процес вічний та прибутковий - для реформаторів
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01.07.2025 15:41 Ответить
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Зельоні навернули всі реформи, і не перестають розказувати, які вони необхідні, і як вони ось-ось, вже сьомий рік звершаться.
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01.07.2025 15:31 Ответить
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01.07.2025 15:35 Ответить
Реформа органів правопорядку є базисом

До цих пір в Україні "реформи" правоохоронних органів були тупим окозамилюванням, аби прикрити голу дупу кримінала і корупції. Тож ЯК оцінити результати реформи? Дуже просто - коли у тюрягу загремить хоч один з найближчих кумів-друзяків-однокурсників-квартальників, яких кришує Зеленський - значить реформа йде у вірному напрямку. А якщо сбережеться недоторканність високопосаджених зелених ворюг - це не реформа, а чергова фігня.
А вишенькою на торті справжньої реформи буде Зеленський в тюрязі в сусідній камері з Єрмачком...
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01.07.2025 15:36 Ответить
як не очіковано
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01.07.2025 15:37 Ответить
Скільки можна реформувати правоохоронні органи !!!!??? Коли ж вони почнуть нарешті працювати у законному режимі - без корупції, маштабних різнобічних злочинів, роботи на мафію???
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01.07.2025 15:37 Ответить
реформування процес вічний та прибутковий - для реформаторів
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01.07.2025 15:41 Ответить
Ніколи.
МВС = мафія.
Взаємовигідний симбіоз.
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01.07.2025 16:39 Ответить
Кожному поліцаю , судді та прокурору по кулі в потилицю,а їхні сім'ї на уранові рудники,оце і буде реформа.
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01.07.2025 17:58 Ответить
Мусора и европейские ценности и стандарты. Хотя судя по видосикам ,что выкладывают водители, одним из превалирующих критериев принятия на работу является дебильность и имбецильность( ой, извините за неполиткорректность-это же люди с особенностями интеллектуального развития ). А это уже какая ни есть толерантность и кусочек европейских ценностей.
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01.07.2025 15:40 Ответить
Це вже яка по рахунку реформа?
А кожна реформа потребує грошей.
Не хватає?
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01.07.2025 15:43 Ответить
Клименко? Реформа?
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01.07.2025 15:45 Ответить
Єдина реформа яка спасе країну це розстріл корупціонерів. Все решту це онанізм, яким ми спостерігає десятиріччями.
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01.07.2025 15:47 Ответить
не думаю, в суспільстві облутаному корупцією, при цій реформі, за певну суму, першим розстріляють якраз тебе)
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01.07.2025 15:51 Ответить
Все може бути головне почати...
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01.07.2025 15:54 Ответить
була зроблена нормальна поліція, а при моїх слугах стала ловцями людей. Зараз якщо тебе на вулиці будуть ******* злочинці і ти визвеш поліцію. Вони приїдуть, проб ють тебе по базі і якщо будуть якісь питання визвуть тцк і бусифікують. Або якщо станеш свідком злочину-механізм такий самий.
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01.07.2025 15:49 Ответить
Не ухиляйся !!!! Не порушуй конституційну вимогу щодо захисту Батьківщини і не будеш бусифікований.
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01.07.2025 15:54 Ответить
Тепер перерахуй конституційні обов язки держави і як вони виконуються
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01.07.2025 15:57 Ответить
99% розігнати і забрати усе що вони намародерили , оце реформа а то аваков нареформував на 900га фундука на закарпатті
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01.07.2025 15:54 Ответить
Верим-верим,квартальные реформы это потужно и переможно.
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01.07.2025 16:01 Ответить
Неможливо зробити людину з мусора!!!
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01.07.2025 16:05 Ответить
Відправка на фронт - це буде найкраща реформа. Нехай виконують присягу.
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01.07.2025 16:12 Ответить
За його словами, Україна вже виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС за кластером "основи вступу" "ОСНОВИ ВСТУПУ " ВИКОНАЛА.але топчеться в "зеленому корупційному лайні" і нікуди не вступає(не беруть"
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01.07.2025 16:17 Ответить
Клименко, ти просто брехло. Як і всі твої підлеглі.
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01.07.2025 16:36 Ответить
Брехло собачьє !
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01.07.2025 16:57 Ответить
... так це вже робив авакян .
Спочатку нехай задекларують все,та всі , що награбували і нарішали під час служби
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01.07.2025 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dY7CWo59oq8
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01.07.2025 17:58 Ответить
 
 