Юристы обвиняют правоохранителей в системном давлении: адвокатуру уничтожают руками силовиков

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) обнародовала публичное заявление, в котором выступила с обвинениями в адрес правоохранительных органов - НАБУ, ГБР, СБУ, БЭБ и Национальной полиции - в систематическом нарушении профессиональных прав адвокатов и вмешательстве в их деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, юристы фиксируют отдельные случаи, когда под видом следственных действий силовики блокируют работу защитников, проводят обыски с нарушением закона, изымают носители адвокатской тайны, задерживают адвокатов, а также оказывают информационное давление через СМИ, пресс-релизы и соцсети, сознательно отождествляя адвокатов с их клиентами.

В заявлении АПУ отмечается: за последние два месяца было задокументировано по меньшей мере пять грубых нарушений, в частности:

сообщение о подозрении адвокатам за предоставление правовой помощи клиенту;





прослушивание офиса адвокатского объединения;





обыски без санкций и с нарушением процессуального порядка;





задержание защитника по делу, в котором он осуществлял защиту.

Среди конкретных случаев - обыск у адвоката Светланы Панаиотиди, который состоялся без постановления следственного судьи, без присутствия представителя Совета адвокатов, с изъятием личных вещей и документов, содержащих адвокатскую тайну. Как сообщает издание Forbes, обыск провели следователи ГБР, которые не предоставили ни одного ордера или постановления и отказались должным образом разъяснить, в рамках какого именно дела происходят следственные действия.

Ассоциация считает, что такие действия не только нарушают Конституцию и законы Украины, но и несут прямую угрозу процессу евроинтеграции.

"Нарушение правоохранительными органами профессиональных прав и гарантий адвокатов приведет к невыполнению Украиной плана по вступлению в Европейский Союз, нарушению международных обязательств и соответственно помешает переговорному процессу Украины по вступлению в ЕС", - говорится в заявлении АПУ.

Юристы напоминают, что адвокатура - это единственный признанный на уровне Конституции институт правовой защиты в Украине. Вмешательство в ее работу противоречит как национальному, так и международному праву, в частности положениям Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката от марта 2025 года.

В обращении к руководству государства и правоохранительных структур АПУ требует:

прекратить вмешательство в деятельность адвокатов;





обеспечить контроль за действиями следователей, в частности со стороны Офиса Генерального прокурора;





неуклонно придерживаться правовых гарантий во время любых действий в отношении адвокатов.

Отдельный призыв адресован СМИ - воздержаться от манипулятивных публикаций и соблюдать принцип презумпции невиновности и права на защиту.