РУС
Давление на адвокатов
1 463 18

Юристы обвиняют правоохранителей в системном давлении: адвокатуру уничтожают руками силовиков

Заявление Ассоциации юристов Украины

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) обнародовала публичное заявление, в котором выступила с обвинениями в адрес правоохранительных органов - НАБУ, ГБР, СБУ, БЭБ и Национальной полиции - в систематическом нарушении профессиональных прав адвокатов и вмешательстве в их деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, юристы фиксируют отдельные случаи, когда под видом следственных действий силовики блокируют работу защитников, проводят обыски с нарушением закона, изымают носители адвокатской тайны, задерживают адвокатов, а также оказывают информационное давление через СМИ, пресс-релизы и соцсети, сознательно отождествляя адвокатов с их клиентами.

В заявлении АПУ отмечается: за последние два месяца было задокументировано по меньшей мере пять грубых нарушений, в частности:

  • сообщение о подозрении адвокатам за предоставление правовой помощи клиенту;

  • прослушивание офиса адвокатского объединения;

  • обыски без санкций и с нарушением процессуального порядка;

  • задержание защитника по делу, в котором он осуществлял защиту.

Среди конкретных случаев - обыск у адвоката Светланы Панаиотиди, который состоялся без постановления следственного судьи, без присутствия представителя Совета адвокатов, с изъятием личных вещей и документов, содержащих адвокатскую тайну. Как сообщает издание Forbes, обыск провели следователи ГБР, которые не предоставили ни одного ордера или постановления и отказались должным образом разъяснить, в рамках какого именно дела происходят следственные действия.

Ассоциация считает, что такие действия не только нарушают Конституцию и законы Украины, но и несут прямую угрозу процессу евроинтеграции.

Читайте: Перед реформированием адвокатуры следует провести профессиональную оценку соответствия действующего законодательства европейским стандартам, - НААУ

"Нарушение правоохранительными органами профессиональных прав и гарантий адвокатов приведет к невыполнению Украиной плана по вступлению в Европейский Союз, нарушению международных обязательств и соответственно помешает переговорному процессу Украины по вступлению в ЕС", - говорится в заявлении АПУ.

Юристы напоминают, что адвокатура - это единственный признанный на уровне Конституции институт правовой защиты в Украине. Вмешательство в ее работу противоречит как национальному, так и международному праву, в частности положениям Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката от марта 2025 года.

В обращении к руководству государства и правоохранительных структур АПУ требует:

  • прекратить вмешательство в деятельность адвокатов;

  • обеспечить контроль за действиями следователей, в частности со стороны Офиса Генерального прокурора;

  • неуклонно придерживаться правовых гарантий во время любых действий в отношении адвокатов.

Отдельный призыв адресован СМИ - воздержаться от манипулятивных публикаций и соблюдать принцип презумпции невиновности и права на защиту.

Автор: 

адвокат (1447) правоохранительные органы (2973)
Топ комментарии
+5
Адвокати=хапуги, бариги, взяточники, і в більшості просто ********...
18.06.2025 16:53 Ответить
звичайні рєшали
18.06.2025 16:57 Ответить
Так і є. Живодери і саме ті хто не маючі підстав для не покарання їх підопічних, тупо, нагло, цинічно, тягнуть час судового розгляду справ, аби їх підопічні були звільнені за строком давності. Тупо беруть всю країну на ізмор!
Школа портнова це їх надбання і їх сутність.
18.06.2025 16:58 Ответить
Прівет мала рашка.
18.06.2025 16:56 Ответить
У багатьох випадках адвокат такий самий злочинець. А може навіть і більший...
18.06.2025 16:58 Ответить
Ой бідні і нещасні ! Якщо адвокат не може захистити себе, то він не адвокат, а рєшалово !
Хай ця АПУ проаналізує доходи, які показують адвокати і зрівняють з рівнем життя !
Знаю не одного - доходів, як у прибиральниці, а живуть у хатах по 200 кв.м., іздять на іномарках...
Є навіть з річним доходом - аж 2.000,00 грн.......
18.06.2025 17:01 Ответить
ваня баканов?
18.06.2025 17:06 Ответить
Коли вже Україну перейменують у Зе? щоб форма відповідала змісту, так би мовити...
18.06.2025 17:03 Ответить
адвокат портнов не встиг...
18.06.2025 17:08 Ответить
Бо ЗЕлені у Шапітолії будують неосовок.
А у неосовку адвокат - декорація, а не захисник.
18.06.2025 17:12 Ответить
Неосовок - це Неоросія...
18.06.2025 17:24 Ответить
Так.
18.06.2025 17:46 Ответить
Судячи по коментар усі так чи інакше "потерпілі" від діяльності адвокатури. По яким тільки справам і у якості кого?
18.06.2025 17:12 Ответить
Судячи по коментам ці люди або "дрімучий совок" або ментальні росіяни. Це ж логіка: адвокат сам себе не захистив - він не адвокат. Як можна силою права захиститися від фізичного свавілля? А ще добивають ті, хто радіє цьому
18.06.2025 17:24 Ответить
5-6 потужних пішли в наступ на внутрішньому фронті.
18.06.2025 17:25 Ответить
18.06.2025 17:30 Ответить
ХЗНА. ЇЇ чоловік Коболєв з Нафтогазу який виписував собі премії у сотні мільйонів гривень. Сімейка ще та.
18.06.2025 17:52 Ответить
недарма англійською мовою слова адвокат (lawyer) та брехун (liar) хоч і пишуться по різному але звучать однаково
19.06.2025 09:27 Ответить
 
 