Перед реформированием адвокатуры следует провести профессиональную оценку соответствия действующего законодательства европейским стандартам, - НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины считает, что утверждение дорожной карты по реформированию адвокатуры без участия НААУ свидетельствует о несоблюдении государством взятых на себя международных обязательств.

Об этом заявила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова во время круглого стола "Реформа адвокатуры", организованного проектом ЕС "Право-Justice", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

По ее словам, недавно утвержденная дорожная карта вступления в ЕС в части реформы адвокатуры апеллирует к несуществующим европейским стандартам и была принята с нарушением международных принципов. Она считает, что прежде чем говорить об изменениях, необходимо сравнить действующую модель института адвокатуры со стандартами Совета Европы, которые нашли свое воплощение в Конвенции о защите профессии адвоката.

От имени Совета адвокатов Украины Изовитова заявила, что утверждение дорожной карты состоялось без предварительных консультаций с Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Но в соответствии с Рекомендациями Совета Европы от 25 октября 2000 года и Основными принципами ООН о роли адвокатов от 14 декабря 1990 года, любое законодательство, регулирующее вопросы деятельности адвокатуры, не может приниматься без предварительного уведомления и консультаций с профессиональной организацией адвокатов. И именно это является международным принципом, который был нарушен с утверждением 14 мая дорожной карты, убеждает глава НААУ.

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"Поэтому утверждение 14 мая дорожной карты по реформированию адвокатуры свидетельствует о несоблюдении государством взятых на себя международных обязательств в сфере независимости профессии адвоката. Поэтому анализируя факты - ссылки на несуществующие стандарты, игнорирование настоящих европейских документов, нарушение процедур, попытки реформировать успешно функционирующую систему - возникает обоснованное подозрение относительно скрытой цели авторов реформы препятствование вступлению Украины в ЕС", - отмечает ассоциация.

В НААУ напомнили, что 14 мая 2025 года распоряжением Кабмина №475-р были одобрены дорожные карты по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС". Документом, в частности, предусматривается обновление законодательства об адвокатуре путем его гармонизации с "европейскими стандартами" и лучшими практиками.

Перед участниками мероприятия Изовитова подняла вопрос, какие именно европейские стандарты имели в виду авторы очередной реформы, ведь на момент подготовки дорожной карты формализованных европейских стандартов в сфере адвокатуры не существовало. "Французская, немецкая, английская, скандинавская модели адвокатуры - все они существенно отличаются друг от друга. И каждая из них является стандартом в своей стране", - заявили на круглом столе.

По мнению Изовитовой, прежде чем говорить о реформе, следует четко указать, на какие именно стандарты ссылаются инициаторы изменений и в каких документах они зафиксированы.

При этом дорожная карта предлагает решить то, что уже фактически решено, например, допуск иностранных адвокатов. Поэтому, по мнению НААУ складывается впечатление, что авторы очередной реформы не знакомы с действующим законом.

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Председатель НААУ отметила, что действующий Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" был принят в 2012 году именно во исполнение обязательств перед Советом Европы. И его соответствие стандартам было подтверждено в Совместном заключении Венецианской комиссии, которая признала его соответствующим "европейским конституционным стандартам". А в мае этого года Совет адвокатских и правовых обществ Европы (CCBE) признал украинские Правила адвокатской этики лучшими на европейском пространстве.

Также в Ассоциации напомнили, что в день утверждения дорожной карты европейские страны подписали Конвенцию Совета Европы о защите профессии адвоката, которая стала первым в мире международным договором, установившим формализованные европейские стандарты адвокатуры. Заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий был вице-президентом комиссии, которая разрабатывала эту Конвенцию.

Изовитова призвала не игнорировать новые правовые реалии и подчеркнула, что прежде чем реформировать украинскую адвокатуру, необходимо провести профессиональную оценку соответствия действующего законодательства европейским стандартам, закрепленным в Конвенции. И только после этого - при необходимости - говорить об изменениях. По ее словам, адвокатура готова к конструктивному диалогу, но на основе реальных, а не вымышленных, международных европейских стандартов.