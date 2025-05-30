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Новости Членство Украины в ЕС
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Кабмин утвердил переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам, - Шмыгаль

Работы по возведению фортификационных сооружений в Харьковской области завершены на 99,9%

Кабинет министров 30 мая утвердил очередные переговорные позиции Украины в процессе вступления в Европейский Союз по двум кластерам.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам премьера, речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 6 "Внешние отношения". В частности, второй кластер охватывает важные сферы функционирования Единого рынка ЕС: свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также правила конкуренции и защиту прав потребителей.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, в частности вклад в укрепление стабильности Европы и защиту континента от российской агрессии.

Шмыгаль подчеркнул, что эти официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

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Автор: 

Кабмин (14033) членство в ЕС (1053) Шмыгаль Денис (2721)


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За двома зайцями
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30.05.2025 14:33 Ответить
Другий кластер: все віджати у Порошенка, шостий: нікуди не випускати Порошенка
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30.05.2025 14:35 Ответить
ви всі помітили, коли застосовується слово "кластер" це мітка, що нічого не буде або не повинно бути зроблено ... ?
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30.05.2025 14:43 Ответить
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30.05.2025 14:45 Ответить
А де кластер шоб коли вкрадеш 100 лямів, то тебе в тюрму садили?
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30.05.2025 14:47 Ответить
Вступать надо в ЕС и сразу поменять валюту с гривны на евро, чтобы была стабильность
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30.05.2025 14:55 Ответить
 
 