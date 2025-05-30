Кабмин утвердил переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам, - Шмыгаль
Кабинет министров 30 мая утвердил очередные переговорные позиции Украины в процессе вступления в Европейский Союз по двум кластерам.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
По словам премьера, речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 6 "Внешние отношения". В частности, второй кластер охватывает важные сферы функционирования Единого рынка ЕС: свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также правила конкуренции и защиту прав потребителей.
Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, в частности вклад в укрепление стабильности Европы и защиту континента от российской агрессии.
Шмыгаль подчеркнул, что эти официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.
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