Кабмин утвердил переговорные позиции Украины по вступлению в ЕС по двум кластерам, - Шмыгаль

Кабинет министров 30 мая утвердил очередные переговорные позиции Украины в процессе вступления в Европейский Союз по двум кластерам.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

По словам премьера, речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 6 "Внешние отношения". В частности, второй кластер охватывает важные сферы функционирования Единого рынка ЕС: свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, а также правила конкуренции и защиту прав потребителей.

Шестой кластер определяет роль Украины в общей внешней политике, безопасности и обороне ЕС, в частности вклад в укрепление стабильности Европы и защиту континента от российской агрессии.

Шмыгаль подчеркнул, что эти официальные документы с украинскими предложениями определяют приоритеты и обязательства на пути к членству в ЕС.

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