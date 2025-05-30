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Новини Членство України в ЄС
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Кабмін затвердив переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами, - Шмигаль

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Кабінет міністрів 30 травня затвердив чергові переговорні позиції України у процесі вступу до Європейського Союзу за двома кластерами.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

За словами прем’єра, мова йде про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини". Зокрема, другий кластер охоплює важливі сфери функціонування Єдиного ринку ЄС: вільний рух товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також правила конкуренції та захист прав споживачів.

Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, зокрема внесок у зміцнення стабільності Європи та захист континенту від російської агресії.

Шмигаль підкреслив, що ці офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства у ЄС.

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Кабмін (14141) членство в ЄС (1292) Шмигаль Денис (4635)


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За двома зайцями
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30.05.2025 14:33 Відповісти
Другий кластер: все віджати у Порошенка, шостий: нікуди не випускати Порошенка
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30.05.2025 14:35 Відповісти
ви всі помітили, коли застосовується слово "кластер" це мітка, що нічого не буде або не повинно бути зроблено ... ?
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30.05.2025 14:43 Відповісти
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30.05.2025 14:45 Відповісти
А де кластер шоб коли вкрадеш 100 лямів, то тебе в тюрму садили?
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30.05.2025 14:47 Відповісти
Вступать надо в ЕС и сразу поменять валюту с гривны на евро, чтобы была стабильность
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30.05.2025 14:55 Відповісти
 
 