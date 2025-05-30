Кабмін затвердив переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами, - Шмигаль

Кабінет міністрів 30 травня затвердив чергові переговорні позиції України у процесі вступу до Європейського Союзу за двома кластерами.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

За словами прем’єра, мова йде про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини". Зокрема, другий кластер охоплює важливі сфери функціонування Єдиного ринку ЄС: вільний рух товарів, послуг, робочої сили та капіталу, а також правила конкуренції та захист прав споживачів.

Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, зокрема внесок у зміцнення стабільності Європи та захист континенту від російської агресії.

Шмигаль підкреслив, що ці офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства у ЄС.

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