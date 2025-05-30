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Випускникам медичних вишів доплатять по 200 тисяч за згоду працювати у селах чи в зоні бойових дій

Випускники медичних вишів отримають 200 тисяч, якщо працюватимуть у селі чи в зоні бойових дій

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке передбачає одноразову виплату у 200 тис. грн випускникам медичних вищих навчальних закладів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", – наголосив прем’єр.

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Як повідомлялося, на початку року Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.

Автор: 

виплати (473) медицина (623) студенти (79) Шмигаль Денис (1512)


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нормально так "закабалити" Шмигальщина пробує. А чому не піти далі та не перетягнути усі КабМіни, Ради, Офіси Президентів, Міністерства з Києва, як написав Шмигаль в "села та зони бойових дій"? І за це їм разово накинути як і медикам 200 тищ? А що - чим шмигальня відрізняється від медиків? Випусників "трускавецький інститутів" в села та зону бойових дій! Все чотко!
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30.05.2025 15:23 Відповісти

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