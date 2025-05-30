Випускникам медичних вишів доплатять по 200 тисяч за згоду працювати у селах чи в зоні бойових дій

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке передбачає одноразову виплату у 200 тис. грн випускникам медичних вищих навчальних закладів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, йдеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", – наголосив прем’єр.

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Як повідомлялося, на початку року Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.