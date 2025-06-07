Перед реформуванням адвокатури слід провести фахову оцінку відповідності чинного законодавства європейським стандартам, - НААУ

Національна асоціація адвокатів України вважає, що затвердження дорожньої карти щодо реформування адвокатури без участі НААУ свідчить про недотримання державою взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Про це заявила голова Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідія Ізовітова під час круглого столу "Реформа адвокатури", організованого проектом ЄС "Право-Justice", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

За її словами, нещодавно затверджена дорожня карта вступу до ЄС в частині реформи адвокатури апелює до неіснуючих європейських стандартів і була ухвалена з порушенням міжнародних принципів. Вона вважає, що перш ніж говорити про зміни, необхідно порівняти чинну модель інституту адвокатури із стандартами Ради Європи, що знайшли своє втілення у Конвенції про захист професії адвоката.

Від імені Ради адвокатів України Ізовітова заявила, що затвердження дорожньої карти відбулось без попередніх консультацій з Національною асоціацією адвокатів України. Але відповідно до Рекомендацій Ради Європи від 25 жовтня 2000 року та Основних принципів ООН щодо ролі адвокатів від 14 грудня 1990 року, будь-яке законодавство, яке регулює питання діяльності адвокатури, не може прийматися без попереднього повідомлення та консультацій з професійною організацією адвокатів. І саме це є міжнародним принципом, який було порушено із затвердженням 14 травня дорожньої карти, переконує голова НААУ.

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"Тож затвердження 14 травня дорожньої карти щодо реформування адвокатури свідчить про недотримання державою взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері незалежності професії адвоката. Тому аналізуючи факти — посилання на неіснуючі стандарти, ігнорування справжніх європейських документів, порушення процедур, спроби реформувати успішно функціонуючу систему — виникає обґрунтована підозра стосовно прихованої мети авторів реформи перешкоджання вступу України до ЄС", - зазначає асоціація.

В НААУ нагадали, що 14 травня 2025 року розпорядженням Кабміну №475-р було схвалено дорожні карти за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС". Документом, зокрема, передбачається оновлення законодавства про адвокатуру шляхом його гармонізації з "європейськими стандартами" та кращими практиками.

Перед учасниками заходу Ізовітова підняла питання, які саме європейські стандарти мали на увазі автори чергової реформи, адже на момент підготовки дорожньої карти формалізованих європейських стандартів у сфері адвокатури не існувало. "Французька, німецька, англійська, скандинавська моделі адвокатури — усі вони суттєво відрізняються одна від одної. І кожна з них є стандартом у своїй країні", - заявили на круглому столі.

На думку Ізовітової, перш ніж говорити про реформу, слід чітко вказати, на які саме стандарти посилаються ініціатори змін і в яких документах вони зафіксовані.

При цьому дорожня карта пропонує вирішити те, що вже фактично вирішено, наприклад, допуск іноземних адвокатів. Тому, на думку НААУ складається враження, що автори чергової реформи не знайомі з чинним законом.

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Голова НААУ зауважила, що чинний Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" був ухвалений у 2012 році саме на виконання зобов’язань перед Радою Європи. І його відповідність стандартам було підтверджено у Спільному висновку Венеційської комісії, яка визнала його таким, що відповідає "європейським конституційним стандартам". А у травні цього року Рада адвокатських та правових товариств Європи (CCBE) визнала українські Правила адвокатської етики найкращими на європейському просторі.

Також в Асоціації нагадали, що у день затвердження дорожньої карти європейські країни підписали Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката, яка стала першим у світі міжнародним договором, що встановив формалізовані європейські стандарти адвокатури. Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій був віце-президентом комісії, яка розробляла цю Конвенцію.

Ізовітова закликала не ігнорувати нові правові реалії і наголосила, що перш ніж реформувати українську адвокатуру, необхідно провести фахову оцінку відповідності чинного законодавства європейським стандартам, закріпленим у Конвенції. І лише після цього — за потреби — говорити про зміни. За її словами, адвокатура готова до конструктивного діалогу, але на основі реальних, а не вигаданих, міжнародних європейських стандартів.