Правники звинувачують правоохоронців у системному тиску: адвокатуру знищують руками силовиків

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила публічну заяву, в якій виступила зі звинуваченнями на адресу правоохоронних органів — НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національної поліції — у систематичному порушенні професійних прав адвокатів і втручанні в їхню діяльність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, правники фіксують непоодинокі випадки, коли під виглядом слідчих дій силовики блокують роботу захисників, проводять обшуки з порушенням закону, вилучають носії адвокатської таємниці, затримують адвокатів, а також чинять інформаційний тиск через ЗМІ, пресрелізи й соцмережі, свідомо ототожнюючи адвокатів із їхніми клієнтами.

У заяві АПУ наголошується: за останні два місяці було задокументовано щонайменше п’ять грубих порушень, зокрема:

повідомлення про підозру адвокатам за надання правової допомоги клієнту;





прослуховування офісу адвокатського об'єднання;





обшуки без санкцій і з порушенням процесуального порядку;





затримання захисника у справі, в якій він здійснював захист.

Серед конкретних випадків — обшук у адвокатки Світлани Панаіотіді, який відбувся без ухвали слідчого судді, без присутності представника Ради адвокатів, із вилученням особистих речей і документів, що містили адвокатську таємницю. Як повідомляє видання Forbes, обшук провели слідчі ДБР, що не надали жодного ордера чи постанови та відмовилися належним чином роз’яснити, в рамках якої саме справи відбуваються слідчі дії.

Асоціація вважає, що такі дії не лише порушують Конституцію та закони України, а й несуть пряму загрозу процесу євроінтеграції.

Читайте: Перед реформуванням адвокатури слід провести фахову оцінку відповідності чинного законодавства європейським стандартам, - НААУ

"Порушення правоохоронними органами професійних прав та гарантій адвокатів призведе до невиконання Україною плану щодо вступу до Європейського Союзу, порушення міжнародних зобов’язань та відповідно перешкодить переговорному процесу України щодо вступу до ЄС", — йдеться в заяві АПУ.

Правники нагадують, що адвокатура — це єдиний визнаний на рівні Конституції інститут правового захисту в Україні. Втручання у її роботу суперечить як національному, так і міжнародному праву, зокрема положенням Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката від березня 2025 року.

У зверненні до керівництва держави та правоохоронних структур АПУ вимагає:

припинити втручання в діяльність адвокатів;





забезпечити контроль за діями слідчих, зокрема з боку Офісу Генерального прокурора;





неухильно дотримуватись правових гарантій під час будь-яких дій щодо адвокатів.

Окремий заклик адресовано ЗМІ — утриматись від маніпулятивних публікацій і дотримуватись принципу презумпції невинуватості та права на захист.