Новини Тиск на адвокатів
1 463 18

Правники звинувачують правоохоронців у системному тиску: адвокатуру знищують руками силовиків

Заява Аасоціації правників України

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила публічну заяву, в якій виступила зі звинуваченнями на адресу правоохоронних органів — НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ та Національної поліції — у систематичному порушенні професійних прав адвокатів і втручанні в їхню діяльність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, правники фіксують непоодинокі випадки, коли під виглядом слідчих дій силовики блокують роботу захисників, проводять обшуки з порушенням закону, вилучають носії адвокатської таємниці, затримують адвокатів, а також чинять інформаційний тиск через ЗМІ, пресрелізи й соцмережі, свідомо ототожнюючи адвокатів із їхніми клієнтами.

У заяві АПУ наголошується: за останні два місяці було задокументовано щонайменше п’ять грубих порушень, зокрема:

  • повідомлення про підозру адвокатам за надання правової допомоги клієнту;

  • прослуховування офісу адвокатського об'єднання;

  • обшуки без санкцій і з порушенням процесуального порядку;

  • затримання захисника у справі, в якій він здійснював захист.

Серед конкретних випадків — обшук у адвокатки Світлани Панаіотіді, який відбувся без ухвали слідчого судді, без присутності представника Ради адвокатів, із вилученням особистих речей і документів, що містили адвокатську таємницю. Як повідомляє видання Forbes, обшук провели слідчі ДБР, що не надали жодного ордера чи постанови та відмовилися належним чином роз’яснити, в рамках якої саме справи відбуваються слідчі дії.

Асоціація вважає, що такі дії не лише порушують Конституцію та закони України, а й несуть пряму загрозу процесу євроінтеграції.

Читайте: Перед реформуванням адвокатури слід провести фахову оцінку відповідності чинного законодавства європейським стандартам, - НААУ

"Порушення правоохоронними органами професійних прав та гарантій адвокатів призведе до невиконання Україною плану щодо вступу до Європейського Союзу, порушення міжнародних зобов’язань та відповідно перешкодить переговорному процесу України щодо вступу до ЄС", — йдеться в заяві АПУ.

Правники нагадують, що адвокатура — це єдиний визнаний на рівні Конституції інститут правового захисту в Україні. Втручання у її роботу суперечить як національному, так і міжнародному праву, зокрема положенням Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката від березня 2025 року.

У зверненні до керівництва держави та правоохоронних структур АПУ вимагає:

  • припинити втручання в діяльність адвокатів;

  • забезпечити контроль за діями слідчих, зокрема з боку Офісу Генерального прокурора;

  • неухильно дотримуватись правових гарантій під час будь-яких дій щодо адвокатів.

Окремий заклик адресовано ЗМІ — утриматись від маніпулятивних публікацій і дотримуватись принципу презумпції невинуватості та права на захист.

адвокат (952) Правоохоронні органи (2712)
Топ коментарі
+5
Адвокати=хапуги, бариги, взяточники, і в більшості просто ********...
18.06.2025 16:53 Відповісти
+5
Так і є. Живодери і саме ті хто не маючі підстав для не покарання їх підопічних, тупо, нагло, цинічно, тягнуть час судового розгляду справ, аби їх підопічні були звільнені за строком давності. Тупо беруть всю країну на ізмор!
Школа портнова це їх надбання і їх сутність.
18.06.2025 16:58 Відповісти
+4
У багатьох випадках адвокат такий самий злочинець. А може навіть і більший...
18.06.2025 16:58 Відповісти
Адвокати=хапуги, бариги, взяточники, і в більшості просто ********...
18.06.2025 16:53 Відповісти
звичайні рєшали
18.06.2025 16:57 Відповісти
Так і є. Живодери і саме ті хто не маючі підстав для не покарання їх підопічних, тупо, нагло, цинічно, тягнуть час судового розгляду справ, аби їх підопічні були звільнені за строком давності. Тупо беруть всю країну на ізмор!
Школа портнова це їх надбання і їх сутність.
18.06.2025 16:58 Відповісти
Прівет мала рашка.
18.06.2025 16:56 Відповісти
У багатьох випадках адвокат такий самий злочинець. А може навіть і більший...
18.06.2025 16:58 Відповісти
Ой бідні і нещасні ! Якщо адвокат не може захистити себе, то він не адвокат, а рєшалово !
Хай ця АПУ проаналізує доходи, які показують адвокати і зрівняють з рівнем життя !
Знаю не одного - доходів, як у прибиральниці, а живуть у хатах по 200 кв.м., іздять на іномарках...
Є навіть з річним доходом - аж 2.000,00 грн.......
18.06.2025 17:01 Відповісти
ваня баканов?
18.06.2025 17:06 Відповісти
Коли вже Україну перейменують у Зе? щоб форма відповідала змісту, так би мовити...
18.06.2025 17:03 Відповісти
адвокат портнов не встиг...
18.06.2025 17:08 Відповісти
Бо ЗЕлені у Шапітолії будують неосовок.
А у неосовку адвокат - декорація, а не захисник.
18.06.2025 17:12 Відповісти
Неосовок - це Неоросія...
18.06.2025 17:24 Відповісти
Так.
18.06.2025 17:46 Відповісти
Судячи по коментар усі так чи інакше "потерпілі" від діяльності адвокатури. По яким тільки справам і у якості кого?
18.06.2025 17:12 Відповісти
Судячи по коментам ці люди або "дрімучий совок" або ментальні росіяни. Це ж логіка: адвокат сам себе не захистив - він не адвокат. Як можна силою права захиститися від фізичного свавілля? А ще добивають ті, хто радіє цьому
18.06.2025 17:24 Відповісти
5-6 потужних пішли в наступ на внутрішньому фронті.
18.06.2025 17:25 Відповісти
18.06.2025 17:30 Відповісти
ХЗНА. ЇЇ чоловік Коболєв з Нафтогазу який виписував собі премії у сотні мільйонів гривень. Сімейка ще та.
18.06.2025 17:52 Відповісти
недарма англійською мовою слова адвокат (lawyer) та брехун (liar) хоч і пишуться по різному але звучать однаково
19.06.2025 09:27 Відповісти
 
 