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Украина и РФ осуществили обмен пленными. Возвращаются военные и гражданские, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина и Россия провели обмен военнопленными.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться.
Топ комментарии
+16 Михайло Иляш
показать весь комментарий04.07.2025 13:33 Ответить Ссылка
+6 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий04.07.2025 13:40 Ответить Ссылка
+5 shokolad
показать весь комментарий04.07.2025 14:27 Ответить Ссылка
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Азову і не буде, це для русні - фетиш. Русня і так на пляшку сіла, коли з Туреччини повернули їх командування.
Ну хіба що тік-ток військ наловлять, тоді ще може бути. Але бородаті вівцелюби обережні, до ЛБЗ носу не кажуть.
Tata Parasolka заткни хлібало чимось.
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https://tsn.ua/ato/na-misci-zi-zbroyeyu-v-rukah-bileckiy-zaklikav-ne-komentuvati-perebig-evakuaciyi-biyciv-z-azovstali-2064505.html
Блазень навмисно не називає речі своїми іменами, чи по дурості...?
Що, шМарафонщики, мертві герої вас не цікавлять ... як і ЛІДОРА, бо він з оточенням постійно пручається, коли Путло вимагає забрати мертвих воїнів-українців ?
Вітання від всіх Українців !!