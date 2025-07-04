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Новости Обмен пленными
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Украина и РФ осуществили обмен пленными. Возвращаются военные и гражданские, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться.

Читайте: Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж

Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года
Украина и РФ провели обмен пленными 4 июля 2025 года

Автор: 

военнопленные (1153) Зеленский Владимир (21126) обмен (1471)


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Топ комментарии
+16
ПОБЕДУН. А якби не стадіон вони б і не були в полоні, а багато тисяч були б живі, а нація б мала 44 млн а не 28
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04.07.2025 13:33 Ответить
+6
Тому що в однаково скотських умовах.
Азову і не буде, це для русні - фетиш. Русня і так на пляшку сіла, коли з Туреччини повернули їх командування.
Ну хіба що тік-ток військ наловлять, тоді ще може бути. Але бородаті вівцелюби обережні, до ЛБЗ носу не кажуть.
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04.07.2025 13:40 Ответить
+5
Вітаю Захисників з поверненням із пекла додому! Дякую кожному з вас, Хлопці!! І радію разом з вами та вашими родинами! Героям слава!
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04.07.2025 14:27 Ответить
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ПОБЕДУН. А якби не стадіон вони б і не були в полоні, а багато тисяч були б живі, а нація б мала 44 млн а не 28
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04.07.2025 13:33 Ответить
Тому що в однаково скотських умовах.
Азову і не буде, це для русні - фетиш. Русня і так на пляшку сіла, коли з Туреччини повернули їх командування.
Ну хіба що тік-ток військ наловлять, тоді ще може бути. Але бородаті вівцелюби обережні, до ЛБЗ носу не кажуть.
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04.07.2025 13:40 Ответить
Взагалі , це питання не тільки до зе-влади, а і до білецького з кухарчуком . Ці двоє також бояться повернення хлопців , бо ті їм дурні бошки відкрутять .
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04.07.2025 14:00 Ответить
Що ти несеш? Білецький та Кухарчук - командири 3 ошб, у Азову інший командир, це інша бригада, вже інший корпус.

Tata Parasolka заткни хлібало чимось.
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04.07.2025 14:09 Ответить
Тут читаємо коментар уважно.
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04.07.2025 14:38 Ответить
"Усьому має бути кордон"
Ще сподобалося: "Денісе , ви поки що нульовий , багато не знаєте")
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04.07.2025 15:10 Ответить
Засновник полку "Азов", лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявив, що контактує з українськими захисниками маріупольського заводу "Азовсталь". Політик закликав не коментувати перебіг евакуації бійців. 16 травня почалася евакуація українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі до медзакладів на окупованих територіях.
https://tsn.ua/ato/na-misci-zi-zbroyeyu-v-rukah-bileckiy-zaklikav-ne-komentuvati-perebig-evakuaciyi-biyciv-z-azovstali-2064505.html
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04.07.2025 16:10 Ответить
Пнх
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04.07.2025 16:11 Ответить
Anton #487589 , оце твоє "заткни хлібало чимось " нагадує невиховане бидло . До речі , у нас є факти, докази . пруфи . А у тебе -махання руками , і все.
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04.07.2025 16:14 Ответить
Вітаю Захисників з поверненням із пекла додому! Дякую кожному з вас, Хлопці!! І радію разом з вами та вашими родинами! Героям слава!
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04.07.2025 14:27 Ответить
А яка це гнида з великими зірками так командувала, що ще й досі полонених 22 року віддають і ще не віддали!!!!!!!
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04.07.2025 14:48 Ответить
ВГК, і в нього немає ніяких "великих зірок".
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04.07.2025 15:04 Ответить
Цивільні - то не полонені, то заручники. І це черговий злочин росіян.
Блазень навмисно не називає речі своїми іменами, чи по дурості...?
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04.07.2025 15:02 Ответить
Як повертаються полонені , то шМарафонщики-журналюги тут як тут, а коли мацковити повертають в рефрижераторах тисячі тіл загиблих воїнів ЗСУ - чогось шМарафоного ЗЕшмурдяка не видно?!

Що, шМарафонщики, мертві герої вас не цікавлять ... як і ЛІДОРА, бо він з оточенням постійно пручається, коли Путло вимагає забрати мертвих воїнів-українців ?
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04.07.2025 15:35 Ответить
Дорогі наші воїни , слава Богу , Ви вже на українській землі 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
Вітання від всіх Українців !!
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04.07.2025 15:40 Ответить
 
 