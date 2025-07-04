Украина и РФ осуществили обмен пленными. Возвращаются военные и гражданские, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украина и Россия провели обмен военнопленными.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня возвращаются наши защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что обмены должны продолжаться.

Читайте: Украина вернула России два тела погибших с военными жетонами, - Клименко. ФОТОрепортаж



















