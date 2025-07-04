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Новости Фото Обмен пленными
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В рамках обмена сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев, - Коордштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Из российской неволи возвращена группа Оборонцев из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет".

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Сообщается, что самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и РФ осуществили обмен пленными. Возвращаются военные и гражданские, - Зеленский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет.

Обмен пленными 4 июля

В Коордштабе добавили, что домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.

Кроме того, из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных Оборонцев и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Обмен пленными 4 июля

"Освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Обменный процесс в соответствии со "Стамбульскими договоренностями" продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Сегодняшний этап обмена состоялся при участии председателя Координационного штаба, начальника ГУР МО Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Координационный штаб продолжает свою работу. Работаем над возвращением всех! Слава Украине!" - отметили в Штабе.

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Обмен пленными 4 июля

Автор: 

военнопленные (1153) обмен (1471) Координационный штаб (38)


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вітаю всіх наших звільнених з поверненням..., а рідних з довгоочікуваним щастям...
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04.07.2025 14:03 Ответить
Це все добре.
Але навіщо це.розтягувати в часі аби під прикриттям обміну давати час пуйлу нищити Україну, їх міста і вбивпти людей?
Чому не всіх на всіх і одразу?
Щоб пуйло міг перед Трампом цим хизуватися і отримувати індульгенцію на вбивства?
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04.07.2025 14:19 Ответить
Чому не всіх на всіх і одразу?
Тому що ***** на таке не погоджується.
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04.07.2025 14:40 Ответить
З поверненням до дому!!! Здоров'я і всіх Благ!!!
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04.07.2025 15:17 Ответить
 
 