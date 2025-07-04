В рамках обмена сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев, - Коордштаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 июля, состоялся очередной этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Из российской неволи возвращена группа Оборонцев из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет".

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.



Сообщается, что самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

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Среди освобожденных сегодня снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет.

В Коордштабе добавили, что домой возвращаются украинцы, защищавшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях.



Кроме того, из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных Оборонцев и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

"Освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.



Обменный процесс в соответствии со "Стамбульскими договоренностями" продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Сегодняшний этап обмена состоялся при участии председателя Координационного штаба, начальника ГУР МО Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.



Координационный штаб продолжает свою работу. Работаем над возвращением всех! Слава Украине!" - отметили в Штабе.

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