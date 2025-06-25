ПАСЕ призвала РФ продолжить обмены пленными в формате "всех на всех".. ФОТО

Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает международное сообщество поддержать переговоры между Украиной и РФ о скорейшем проведении обменов и освобождении всех военнопленных.

Об этом говорится в принятой резолюции, которую на сессии ПАСЕ в Страсбурге единодушно поддержали 88 депутатов, - сообщила глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ и член Координационного штаба Мария Мезенцева-Федоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Документ подчеркивает необходимость создания международного механизма обмена пленными в формате "всех на всех" при участии Международного комитета Красного Креста и нейтральных стран. Резолюция подчеркивает, что освобождение всех украинских военнопленных и гражданских граждан должно стать приоритетом.

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Также Ассамблея резко осудила ужасное отношение России к украинским пленникам, что квалифицируется как военные преступления и преступления против человечности. По данным резолюции, 95% освобожденных украинских военнопленных подверглись в неволе пыткам, сексуальному насилию или бесчеловечному обращению.

Также отмечается, что Россия систематически нарушает Третью Женевскую конвенцию, отказывая пленным в медицинской помощи, надлежащем питании, гигиене и связи с семьями, а также блокирует доступ международных организаций к местам их содержания.

"Ситуация с украинскими военнопленными является особенно драматичной: они подвергаются казням без суда и следствия, широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению, что приравнивается к военным преступлениям. Такое положение дел требует срочного вмешательства международного сообщества", - подчеркивается в резолюции.

Согласно принятому документу, Беларусь официально включена в перечень стран, удерживающих украинских пленных. Ассамблея призывает РФ создать для пленных специализированные лагеря с надлежащими условиями, медицинским уходом, питанием, правовой помощью, создать Смешанную медицинскую комиссию для обследования раненых и больных и официальное Бюро информации о пленных.

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Координационный штаб благодарен украинской делегации ПАСЕ за разработку и представление резолюции, а также внесение правок и отстаивание принципиально важных положений.