ПАРЄ закликала РФ продовжити обміни полоненими у форматі "всіх на всіх". ФОТО

Парламентська Асамблея Ради Європи закликає міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та РФ про якнайшвидше проведення обмінів та звільнення всіх військовополонених.

Про це йдеться в ухваленій резолюції, яку на сесії ПАРЄ у Страсбурзі одностайно підтримали 88 депутатів, – повідомила очільниця постійної делегації України в ПАРЄ та член Координаційного штабу Марія Мезенцева-Федоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Документ наголошує на необхідності створення міжнародного механізму обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн. Резолюція підкреслює, що звільнення всіх українських військовополонених і цивільних громадян має стати пріоритетом.

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Також Асамблея різко засудила жахливе ставлення Росії до українських бранців, що кваліфікується як воєнні злочини та злочини проти людяності. За даними резолюції, 95% звільнених українських військовополонених зазнали у неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження.

Також зазначається, що Росія систематично порушує Третю Женевську конвенцію, відмовляючи полоненим у медичній допомозі, належному харчуванні, гігієні та зв’язку з родинами, а також блокує доступ міжнародних організацій до місць їх утримання.

"Ситуація з українськими військовополоненими є особливо драматичною: вони піддаються стратам без суду і слідства, широкомасштабним і систематичним катуванням та жорстокому поводженню, що прирівнюється до воєнних злочинів. Такий стан справ вимагає термінового втручання міжнародного співтовариства", - підкреслюється в резолюції.

Відповідно до ухваленого документу, Білорусь офіційно включена до переліку країн, що утримують українських полонених. Асамблея закликає РФ створити для полонених спеціалізовані табори із належними умовами, медичним доглядом, харчуванням, правовою допомогою, створити Змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих та офіційне Бюро інформації про полонених.

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Координаційний штаб вдячний українській делегації ПАРЄ за розробку та представлення резолюції, а також внесення правок та відстоювання принципово важливих положень.