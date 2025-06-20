2 477 11
СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими 20 червня. ВIДЕО
СБУ показала ексклюзивне відео обміну військовополоненими, що відбувся сьогодні, 20 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, 20 червня відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Додому повернулися військовослужбовці Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.
"Ну прічом тут Зєлєнскій!"🤭😆😂
В Тараса Кременя закінчується контракт мовного омбудсмена з 2020 року - і подовження Кабмін йому не пропонує. Натомість Мінюст запропонував на цю посаду актора Завальського, який не раз висловлювався проти "примусової українізації (через 30 років суверенітету?). "Це не повинен бути примус. Людей треба зацікавити, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською".
Ну і 10 років відпрацював на сильноправославному ТРК "Глас": " З 2003 по 2014 року на ТРК «Глас» (звісно ж, проєкт "УПЦ МП")‒ ведучий телевізійних програм «Компас», «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я» (Міръ Православія)".
==
Логічно. Війна, окупація, масові страти військових і цивільних, руйнування міст до купи щебню, щоденні ракетні і дронові атаки, втрата близьких і житла - все це недостатньо, щоб "зацікавити" частину громадян України до виконання одного зі своїх громадянських обов'язків. Росія і Путін ще недостатньо "створили умови" для того, щоб українці "самі захотіли говорити українською" і не стимулювати більше Путіна до "асвабаждєнія" в ході "СВО" "таких самих росіян, російськомовного населення, яких дурять, що вони якісь українці".
А актор Олександр Завальський - якраз те, що треба воюючій країні: адже він Сердючку захищає з її російськомовними концертами. Просить зрозуміти, стати союзниками і підтримати.
Але тоді нащо ці півміри? Варто одразу заміняти Кременя на Данилка. Той точно не буде "примусово українізувати", подавати на себе до суду за концерти, не буде складати заяви на держслужбовців за відмову послуговуватись державною мовою...
А заодно це прекрасно підготує ситуацію до прийняття ультиматуму Путіна "повернути всі права російській мові" і до капітуляції. З наступним майже добровільним входженням до Росії на правах "нового регіону". Ну, або навіть, як проросійські "еліти" тут будуть добре поводитись, то й "членом Союзної держави". Там російська буде якраз офіційною, міжнародною і другою державною.
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
Хтось призвіще назвить
Чи буде держава (влада) захищати мову і нас від словесної дезинтерії недорозвинених мавп? Дивимося вище, а кого держава (влада) хоче призначити на посаду нашого мовного захисника? Ще одного словеснодезінтерійного недорозвиненого орангутанга.
І знову ви спитаєте, а що ж робити?
Відповідаю. Робити. Не охати: «І ракети їх не беруть». Не скиглити: «Влада повинна подбати». Ракети їх не взяли. Влада не дбатиме. Прийміть це як факт. Влада територію може й хоче відвоювати, але національну українську державу тут побудувати - точно не хоче.
https://www.facebook.com/oleksandr.fokin007?comment_id=Y29tbWVudDoxMTY2ODQwMTc4NzkxMDk0XzIwNDA1ODY5Mjk4MjgyODM%3D&__cft__[0]=AZUEtqAiagN3Syy_LKUpQv_WJzfW3dXD5Y8ZHJR20YXA0YJKuog-InQP4cmiMiO0lwIq3I6yZhqS3jTn50mGVPFzACwJQ0FnObzi7bMouZc5f0VL8ntZpXGbHTpDL-z6gT0bhafLo0VwRCzUC8ejSMPA&__tn__=R-R Александр Фокин
100%
За допомогою агентів всередині країни руйнують/знищують нас зсередини, методичка господаря виконується
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid0215d6B6UUwj5H5E9mbS5BJEz6ko2cQqJZ9r3xa773GDwrq1tT6a42FBqfiB9xYXfxl?__cft__[0]=AZUSMZI7YLHmYlILXjxwCdwuPcADFCIv-Y5XNinCmXzwyprNMNWSr1qjL4MF6oZkaop6au3WMDrujrYXH1-GTgIQaVWjAHcZMtEhmGIVAzBWYZM_ENcIbdoHkaNmnB74mycYyXKmKJcjZAvfahs_VfCjTCOD5jSIlba2AeHgI-csIGexI7eNfsZXfVU47EGmuumVrFJY5sxNXaP6Mb_cCZPcJuaJ2--vutp2TwYhqrD2lg&__tn__=%2CO%2CP-y-R 11 ч. ·
Отже, дії влади з нищення інституції Уповноваженого з захисту державної мови є свідомими і зловмисними. І відбуваються синхронно з мовними вимогами російських агресорів.
Ще у квітні міністр культури, міністерка юстиції та Уповноважений з захисту прав людини несподівано замість Тараса Кременя подали уряду для затвердження на новий 5-річний термін кандидатури, які явно не відповідали визначеним законом критеріям і навряд чи могли б ефективно виконувати повноваження мовного омбудсмена. Це викликало обурення громадськості і нерозуміння депутатів та експертного середовища.
Ця авантюра, здавалося, зайшла в глухий кут після того, як усі кандидати, маючи совість, відмовилися від участі в конкурсі або від призначення на посаду.
Здавалося б, чудовий шанс для влади одуматися. Тим більше, що днями Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Рефат Чубаров, Олесь Санін, Микола Жулинский, Сергій Квіт та інші визначні українці закликали урядовців «з усією відповідальністю поставитися до захисту української мови загалом і призначення Уповноваженого із захисту державної мови зокрема» і «внести до Кабінету Міністрів України кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови».
Натомість урядовці вирішили зробити все з точністю до навпаки і призначити Уповноваженим із захисту державної мови 67-річного актора Олександра Завальського, який не лише не відповідає формальним критеріям, визначеним законом, але й не раз виступав проти штрафів за порушення мовного законодавства, накладення яких є одним із обов'язків Уповноваженого.
Ця нахабна атака на одну з ключових мовних інституцій відбувається саме тоді, коли послаблення захисту нашої мови вимагають на так званих «переговорах» російські агресори. Звичайно Стефанішина чи Шмигаль не самі додумалися пхати пана Завальського на цю посаду.
Те, що його призначення вже три місяці вперто вимагає Банкова - секрет полішинеля. Але це аж ніяк не зменшує відповідальність тих, хто офіційно вносить кандидатуру чи голосуватиме за неї на засіданні уряду. Ви - Кабінет Міністрів України, найвищий орган виконавчої влади? Чи не так?