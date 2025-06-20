Усі визволені в межах сьогоднішнього обміну оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 червня, відбувся ще один етап обміну полоненими у категорії "важкопоранені та тяжкохворі". Згідно з домовленостями у Стамбулі з російської неволі повернуто ще одну групу Захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії.
У Коордштабі зауважують, що всі визволені сьогодні Захисники належать до солдатського та сержантського складу.
Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року.
"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", - розповіли у Штабі.
Також зазначається, що повернуті Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та подальшого лікування і медичної реабілітації. Усі визволені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за час перебування у неволі.
"Обмінний процес відповідно до Стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну", - додали в Координаційному штабі.
