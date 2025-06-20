Все освобожденные в рамках сегодняшнего обмена защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 июня, состоялся еще один этап обмена пленными в категории "тяжелораненые и тяжелобольные". Согласно договоренностям в Стамбуле из российской неволи возвращена еще одна группа Защитников, которые имеют тяжелые ранения и существенные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил беспилотных систем, а также Пограничной службы и Нацгвардии.
В Коордштабе отмечают, что все освобожденные сегодня Защитники относятся к солдатскому и сержантскому составу.
Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, которые удерживались в неволе с 2022 года.
"Все освобожденные сегодня Оборонцы имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения. У многих освобожденных диагностирована потеря веса", - рассказали в Штабе.
Также отмечается, что возвращенные Защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований и дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за время пребывания в неволе.
"Обменный процесс в соответствии со Стамбульскими договоренностями продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена", - добавили в Координационном штабе.
На відміну від наших, в українському таборі, для військовополонених росіян, все зашибісь, молоді, здорові бугаї, вгодовані. Після повернення знов підуть вбивати укрофошиздов!
https://youtu.be/FsjLpp4aBPA Як живуть полонені росіяни в Україні та про що думають?