Менее чем через месяц после обмена умер воин Валерий Зеленский. Он пробыл в плену РФ более трех лет

Менее чем через месяц после возвращения из российского плена умер 57-летний воин Валерий Зеленский.

Об этом говорится в материале Суспільне Донбас, информирует Цензор.НЕТ.

Более трех лет он находился в плену РФ и вернулся домой в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

Это было 25 мая 2025 года. Менее чем через месяц, 16 июня, его сердце остановилось - организм 57-летнего мужчины не выдержал пыток, рассказала его дочь.

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Валерий Зеленский родился в Украине, но в течение определенного времени, в частности в школьные годы, жил в России.

Он получил образование химика-неорганика в Северодонецке, там и встретил свою будущую жену. Впоследствии устроился на работу в милицию. Оставив работу в правоохранительных органах, Валерий пытался вести предпринимательскую деятельность, однако впоследствии присоединился к армии. Со временем на службе в 53-й отдельной механизированной бригаде Валерий получил звание старшины.

В начале полномасштабного вторжения его подразделение - это была помощь для ребят, которые стояли в Мариуполе. Они провозили оружие и так далее, они их готовили. И они догадывались, что что-то происходит. Видели, что много оружия, но сами вооружены они не были. У них не было ни касок, ни бронежилетов, ни элементарных автоматов, у них ничего не было.

"Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока восемь сказали: "Мы идем". Отец был один из восьми. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: "Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо". Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими", - рассказала дочь защитника.

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25 мая 2025 года семья воина узнала, что Валерия удалось вернуть домой.





В плену Валерия пытали, в Украину он вернулся с несколькими травмами, в частности у него не функционировало плечо и рука.

Врачи предполагали, что у него есть проблемы с поджелудочной и активно его лечили. Впоследствии ему провели операцию, во время которой выяснились, что все его внутренние органы "распадались".

Валерий умер 16 июня - меньше чем через месяц после возвращения из плена.

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