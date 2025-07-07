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Новости Обмен пленными Потери Украины
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Менее чем через месяц после обмена умер воин Валерий Зеленский. Он пробыл в плену РФ более трех лет

Умер освобожденный из плена Валерий Зеленский

Менее чем через месяц после возвращения из российского плена умер 57-летний воин Валерий Зеленский.

Об этом говорится в материале Суспільне Донбас, информирует Цензор.НЕТ.

Более трех лет он находился в плену РФ и вернулся домой в рамках обмена в формате "1000 на 1000".

Это было 25 мая 2025 года. Менее чем через месяц, 16 июня, его сердце остановилось - организм 57-летнего мужчины не выдержал пыток, рассказала его дочь.

Умер освобожденный из плена Валерий Зеленский

Читайте также: В рамках обмена сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Валерий Зеленский родился в Украине, но в течение определенного времени, в частности в школьные годы, жил в России.

Он получил образование химика-неорганика в Северодонецке, там и встретил свою будущую жену. Впоследствии устроился на работу в милицию. Оставив работу в правоохранительных органах, Валерий пытался вести предпринимательскую деятельность, однако впоследствии присоединился к армии. Со временем на службе в 53-й отдельной механизированной бригаде Валерий получил звание старшины.

В начале полномасштабного вторжения его подразделение - это была помощь для ребят, которые стояли в Мариуполе. Они провозили оружие и так далее, они их готовили. И они догадывались, что что-то происходит. Видели, что много оружия, но сами вооружены они не были. У них не было ни касок, ни бронежилетов, ни элементарных автоматов, у них ничего не было.

Умер освобожденный из плена Валерий Зеленский

"Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока восемь сказали: "Мы идем". Отец был один из восьми. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: "Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо". Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими", - рассказала дочь защитника.

Также читайте: Украина вернула тяжелобольных и молодых военнопленных несмотря на то, что Россия скрывает данные об удерживаемых, - Коордштаб

25 мая 2025 года семья воина узнала, что Валерия удалось вернуть домой.

Умер освобожденный из плена Валерий Зеленский
Умер освобожденный из плена Валерий Зеленский

В плену Валерия пытали, в Украину он вернулся с несколькими травмами, в частности у него не функционировало плечо и рука.

Врачи предполагали, что у него есть проблемы с поджелудочной и активно его лечили. Впоследствии ему провели операцию, во время которой выяснились, что все его внутренние органы "распадались".

Валерий умер 16 июня - меньше чем через месяц после возвращения из плена.

Смотрите: Восемь этапов большого обмена военнопленными состоялось с начала июня: сотни украинских героев дома, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1155) плен (2655) смерть (9261)


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Топ комментарии
+16
Немає вже цевілізованого світу. І справа не на кого бути схожим,а здійснення справедливого покарання для тих хто вбиває твої родичів,знайомих,друзів,бо ці злодії живуть в Україні ліпше ніж в себе дома,полон для кацапів перетворився в курорт,де вони мають наглість вимагати необхідні для їх комфортного проживання речі.
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07.07.2025 14:23 Ответить
+14
Кацапи-невиліковні тварини! Але ми утримуємо їх нечисть у теплі, піклуванні, з медобслуговуванням...
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07.07.2025 14:11 Ответить
+13
Про це має знати весь Світ!!! ...
Які результати полону!...
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07.07.2025 14:11 Ответить
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Кацапи-невиліковні тварини! Але ми утримуємо їх нечисть у теплі, піклуванні, з медобслуговуванням...
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07.07.2025 14:11 Ответить
Ви на кого хочете бути схожими ? На москалів чи на цивілізований світ?
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07.07.2025 14:17 Ответить
а яка різниця на кого схожі трупи? а ними будемо, якщо не будемо знищувати ворога будь-якими методами
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07.07.2025 14:20 Ответить
Знищуйте полонених - і Європа зупинить фінансування . Але я не перймаюся - будемо фінансувати все з вашої зарплати
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07.07.2025 14:43 Ответить
ну от це є аргумент. а про підвищений гуманізм і християнську любов до убивць, шоб переплюнуть в маразмі Європу , не треба
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07.07.2025 16:49 Ответить
Ці полонені мають працювати на розборах завалов від рашистів , а якщо Європа така хороша і не захоче допомогати зброєю , то можна відкрити рашистам коридор в Європу , хай там гарцують , Європа буде женевіть, їм вона важніша , чим Краматорськ
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07.07.2025 17:06 Ответить
Немає вже цевілізованого світу. І справа не на кого бути схожим,а здійснення справедливого покарання для тих хто вбиває твої родичів,знайомих,друзів,бо ці злодії живуть в Україні ліпше ніж в себе дома,полон для кацапів перетворився в курорт,де вони мають наглість вимагати необхідні для їх комфортного проживання речі.
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07.07.2025 14:23 Ответить
Ви переоцінюєте значення цивілізованого ставлення до окупантів.

Цивілізований світ це якось оцінює ? Ні.
кацапи частіше здаються ? Ні, вони вірять власній пропаганді.

Зате потім відгодованих і здорових москалів повертаємо на парашу, а вони по другому і третьому колу йдуть вбивати українців.
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07.07.2025 14:25 Ответить
Про це має знати весь Світ!!! ...
Які результати полону!...
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07.07.2025 14:11 Ответить
без сумніву саме так. Але виходить так, що наші медики його лікували від іншого. Так що робимо висновки
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07.07.2025 14:14 Ответить
Які висновки? Кацапи знищили всі внутрішні органи, а медики винні?
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07.07.2025 14:20 Ответить
Діагностування людина не пройшла. Виходить так, що наші лікарі не знали про стан військового. ципердюк ти давно лікувався в Україні? так що помовчи.
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07.07.2025 14:35 Ответить
коли тебе у кацапському полоні "нагородять " гепатитом , туберкульозом та вілом , а на додачу відіб'ють нирки , поламають ребра та потрощать зуби - після повернення розкажеш про непройдене діагностування . Лікування йому в Україні не таке (( бігом на болота , там краще .
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07.07.2025 16:56 Ответить
Іди в дупу тупориле зелене чмо.
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07.07.2025 17:04 Ответить
Ти вафліст кацапський смердючий , саме таку реакцію від тебе і думав отримати , паскуда ти недодіагностована .
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07.07.2025 17:10 Ответить
Ти ідіот та дурень. Хоча можливо ти на зарплаті в ОП.
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07.07.2025 17:26 Ответить
Має, тільки тут про це ніхто нічого не знає.
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07.07.2025 14:19 Ответить
"Світ" про таке не знає... і не хоче знати.
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07.07.2025 14:21 Ответить
До чого твій висєр? Кацапська сволота закатувала українця, а ти пі...р сидиш хрінь якусь строчиш зі своїми пдбами про 100років, може й прожив би.
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07.07.2025 14:34 Ответить
Не верещи! Будь-який живий організм має свій "запас міцності". І будь-який організм, з віком, "зношується"... Мій старий помер у 70. Помер від менінгіту. Простудився, та зайнявся самолікуванням. . Після погіршення стану забрали в лікарню. Після вилікування ще протягнув більше року. Робили розтин. Так лікарі сказали, що організм цілком здоровий... Відмовив мозок... А був у мене співслужбовець, старший лейтенант. 27 років. Здоровило. Гирями грався, як м"ячами. Помер від інфаркту...
Тут людині вже було 57. Тобто, вже "літа на зиму повернули". Організм ВЖЕ "старіть" почав... А тут три роки поганого харчування, відсутність медичної допомоги, нервове навантаження, побої... От і зносився організм раніше визначеного природою, часу...
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07.07.2025 15:03 Ответить
Як би це цинічно не прозвучало, але після обмінів ми отримуємо інвалідів. А русняві виродки повертаються відголованими, вилікованими і готовими до нових штурмів.
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07.07.2025 14:26 Ответить
І продовжуючи сказане , жодна нація від євреїв до американців або фінів якщо б були толерантні до ворога не відбулися б ніколи ...
тож якщо у нас така толеранія до ворога в полоні ми насправді однією ногою до зникнення...
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07.07.2025 14:44 Ответить
Світла пам'ять Герою! Таке враження, що мерзотні рашисти випробовують отруту , може тому й повернули стільки людей.
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07.07.2025 14:42 Ответить
Це на жаль не поодинокий випадок. Рашисти спецыально не тыльки б'ють а ще й труять полонених
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07.07.2025 14:42 Ответить
Прочитавши коментарі - про те що потрібно вбивати і катувати полонених - як це роблять москалі - з сумом зрозумів ,ЩО БАГАТО НАШИХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ - ПО ДУХУ НЕ ЄВРОПЕЙЦІ ,А МОСКАЛІ . Вони не бачать,що катувати та вбивати полонених - це РУСЬКІЙ МІР ТА ВАРВАРСТВО - яке до циХ пір сидить в їх головах .
Не дивно ,що війна йде 4 (11) рік - руській мір, звичка та повадки сидять міцно в головах посполитих незважаючи на натягнуті вишиванки...
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07.07.2025 14:48 Ответить
Згадай фільм "Кін-дза-дза"... "Пацаків"...
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07.07.2025 15:04 Ответить
А как вы на Земле определяете - кто перед кем сколько раз приседать должен?
-Ну, это на глаз
-Дикари!
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07.07.2025 15:56 Ответить
чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".

В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.

"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,

- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.

- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,

- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,

- значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"…
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07.07.2025 16:07 Ответить
Не надо натягивать сову на глобус, толераст хренов. Никто не призывает к пыткам. Просто меньше нянькаться с этим зверьём.
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07.07.2025 16:23 Ответить
а яка різниця на кого схожі трупи? - Це сова на глобус ? Чи заклики до вбивства ?
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07.07.2025 17:29 Ответить
"Вони не бачать,що катувати та вбивати полонених - це РУСЬКІЙ МІР ТА ВАРВАРСТВО - яке до циХ пір сидить в їх головах ."....... Сердобольний ти наш (( Варварство це коли власні пенсіонери виживають на три тисячі гривень пенсії , сплачуючи з неї комуналку та лікування , а кацап у полоні на утримання своє має вчотири рази більше , живе у теплі -добрі безкоштовно іще так само безкоштовно свою гнилозубу пащеку протезує і вимагає "салітіку олів'є" . То що ти там про гуманізм відносно своїх співвітчизників розкажеш ? Чи може варто і кацапів у полоні на мінімалочці утримувати щоб не м'ясо щодня у раціоні , а як у наших стареньких - курячі лапки раз на місяць у супі ?
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07.07.2025 17:05 Ответить
У вашій голові - що у європейській країні - ці всі речі роблять паралельно - не вкладається ?)))

Відкрию таємницю чого наші можновладці - так панькаються з полоненними - бо інакше Захід грошей не дасть . А на пенсіонерів - владі насрати .

Одним совок в головах - тому у пенсіонерів -пенсії мізерні

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07.07.2025 17:33 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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07.07.2025 14:51 Ответить
а хто ж здав тебе Герою ,три роки потому ?!! Герою Воїну Слава !!! 🙏🇺🇦 😢
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07.07.2025 14:54 Ответить
Хоча б призначили виплати родичам....Героям Слава та вічна пам'ять!!
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07.07.2025 15:24 Ответить
Як же так сталося? Три роки полону витримав, додому повернувся радів, посміхався і помер? Інфаркт, інсульт, отруєння?
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07.07.2025 16:26 Ответить
Дуже часто українці помирають після полону. Не здивуюся якщо російські фашисти використовують отруту. Така отрута є.
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07.07.2025 17:12 Ответить
 
 