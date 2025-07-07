Менее чем через месяц после обмена умер воин Валерий Зеленский. Он пробыл в плену РФ более трех лет
Менее чем через месяц после возвращения из российского плена умер 57-летний воин Валерий Зеленский.
Об этом говорится в материале Суспільне Донбас, информирует Цензор.НЕТ.
Более трех лет он находился в плену РФ и вернулся домой в рамках обмена в формате "1000 на 1000".
Это было 25 мая 2025 года. Менее чем через месяц, 16 июня, его сердце остановилось - организм 57-летнего мужчины не выдержал пыток, рассказала его дочь.
Валерий Зеленский родился в Украине, но в течение определенного времени, в частности в школьные годы, жил в России.
Он получил образование химика-неорганика в Северодонецке, там и встретил свою будущую жену. Впоследствии устроился на работу в милицию. Оставив работу в правоохранительных органах, Валерий пытался вести предпринимательскую деятельность, однако впоследствии присоединился к армии. Со временем на службе в 53-й отдельной механизированной бригаде Валерий получил звание старшины.
В начале полномасштабного вторжения его подразделение - это была помощь для ребят, которые стояли в Мариуполе. Они провозили оружие и так далее, они их готовили. И они догадывались, что что-то происходит. Видели, что много оружия, но сами вооружены они не были. У них не было ни касок, ни бронежилетов, ни элементарных автоматов, у них ничего не было.
"Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока восемь сказали: "Мы идем". Отец был один из восьми. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: "Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо". Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими", - рассказала дочь защитника.
25 мая 2025 года семья воина узнала, что Валерия удалось вернуть домой.
В плену Валерия пытали, в Украину он вернулся с несколькими травмами, в частности у него не функционировало плечо и рука.
Врачи предполагали, что у него есть проблемы с поджелудочной и активно его лечили. Впоследствии ему провели операцию, во время которой выяснились, что все его внутренние органы "распадались".
Валерий умер 16 июня - меньше чем через месяц после возвращения из плена.
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Цивілізований світ це якось оцінює ? Ні.
кацапи частіше здаються ? Ні, вони вірять власній пропаганді.
Зате потім відгодованих і здорових москалів повертаємо на парашу, а вони по другому і третьому колу йдуть вбивати українців.
Які результати полону!...
Тут людині вже було 57. Тобто, вже "літа на зиму повернули". Організм ВЖЕ "старіть" почав... А тут три роки поганого харчування, відсутність медичної допомоги, нервове навантаження, побої... От і зносився організм раніше визначеного природою, часу...
тож якщо у нас така толеранія до ворога в полоні ми насправді однією ногою до зникнення...
Не дивно ,що війна йде 4 (11) рік - руській мір, звичка та повадки сидять міцно в головах посполитих незважаючи на натягнуті вишиванки...
-Ну, это на глаз
-Дикари!
В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.
"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.
- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,
- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я… знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.
- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,
- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,
- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,
- значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"…
Відкрию таємницю чого наші можновладці - так панькаються з полоненними - бо інакше Захід грошей не дасть . А на пенсіонерів - владі насрати .
Одним совок в головах - тому у пенсіонерів -пенсії мізерні