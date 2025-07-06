Восемь этапов большого обмена военнопленными состоялись с начала июня: сотни украинских героев дома, - Зеленский. ВИДЕО
С начала июня 2025 года состоялось восемь этапов большого обмена военнопленными с Россией, в рамках которых домой вернулись сотни украинцев.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских", - отметил президент.
Зеленский отметил, что это является результатом усилий, которые приложила большая команда Украины.
"Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения", - подчеркнул он.
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що, оця конкретна зе!гніда привела до такої кількості страждань та горя!
майже два роки кацапи накопичувалися біля наших кордонів!
оце кончене зе!падло саботував все що можливе, що б кацапи увійшли маршем.
всі ці полонені, це ті герої, що завдяки зе!шоблє і конкретно зе!шмарклі пройшли всі ці кола пекла катувань.
і тепер оця зе!наволоч, нам переможно заявляє про повернення?
вже ніколи, ці українці не повернуться до стана людини! ніколи!
завдяки тобі, голобородько.
https://youtu.be/H2rxq44dwLk?si=oUkP5CTEr_YTgnpw
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