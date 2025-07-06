Восемь этапов большого обмена военнопленными состоялись с начала июня: сотни украинских героев дома, - Зеленский. ВИДЕО

С начала июня 2025 года состоялось восемь этапов большого обмена военнопленными с Россией, в рамках которых домой вернулись сотни украинцев.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских", - отметил президент.

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Зеленский отметил, что это является результатом усилий, которые приложила большая команда Украины.

"Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения", - подчеркнул он.

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