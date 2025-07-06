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Новости Видео Обмен пленными
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Восемь этапов большого обмена военнопленными состоялись с начала июня: сотни украинских героев дома, - Зеленский. ВИДЕО

С начала июня 2025 года состоялось восемь этапов большого обмена военнопленными с Россией, в рамках которых домой вернулись сотни украинцев.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные. Те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них были в плену с 2022 года. И не только военные. Украина вернула и гражданских", - отметил президент.

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Зеленский отметил, что это является результатом усилий, которые приложила большая команда Украины.

"Мы продолжаем, и будем работать, пока не вернем каждого, всех без исключения", - подчеркнул он.

Также смотрите: СБУ показала эксклюзивное видео с обмена пленными 20 июня. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1155) Зеленский Владимир (21142) обмен (1474)


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Топ комментарии
+9
А скільки "азовців", яким ти приказав здатись в полон, скільки їх ти повернув?
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06.07.2025 13:22 Ответить
+9
Ці сотні полонених, на яких зараз ти, гнида, піаришся, потрапили у полон завдяки тобі, Вальодья, та Слугам Хвйла.
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06.07.2025 13:24 Ответить
+6
Це, безумовно, добра новина що наші воїни знову вдома, але чмо, яке піариться на цьому, забуває що вони потрапили в полон саме через його шашлички, асфальт і какую разніцу. І ще ми будемо дуже ошелешені, коли дізнаємося які додаткові умови кацапів виконує Янєлох щоб обміняти полонених.
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06.07.2025 13:36 Ответить
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А скільки "азовців", яким ти приказав здатись в полон, скільки їх ти повернув?
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06.07.2025 13:22 Ответить
Поки росія не віддасть всіх полонених війна не закінчиться. Або вони віддадуть полонених самі, або ми прийдемо по них аж до Камчатки!
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06.07.2025 14:21 Ответить
Разом з 36 Бригадою Морської Піхоти з Миколаїва, прикордониками та іншими підрозділами - порядка 5 тисяч. І їх не повертають - вже порядка 30 вироків у судах рашистів на довічне. Отакі гарантії безпека від гниди коли від здав їх у Маріуполі.
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06.07.2025 14:29 Ответить
Ці сотні полонених, на яких зараз ти, гнида, піаришся, потрапили у полон завдяки тобі, Вальодья, та Слугам Хвйла.
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06.07.2025 13:24 Ответить
Патріотів не повертають. Вони Зеленському не потрібни.
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06.07.2025 13:28 Ответить
https://www.facebook.com/reel/745120451530475?locale=uk_UA Я ненавиджу владу нашої країни- слова молодого військового якого звільнили з полону - відповідь гундосику ...

Військовий з окупованих територій - держава забила на нього великий чоловічий орган.

А тилові патріоти та зелені політруки - хай далі нам розповідають про "долг і патріотізм" - як потрібно єднаться і мобілізіроваться ...
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06.07.2025 13:31 Ответить
Це, безумовно, добра новина що наші воїни знову вдома, але чмо, яке піариться на цьому, забуває що вони потрапили в полон саме через його шашлички, асфальт і какую разніцу. І ще ми будемо дуже ошелешені, коли дізнаємося які додаткові умови кацапів виконує Янєлох щоб обміняти полонених.
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06.07.2025 13:36 Ответить
Русня отримала додатковий мобілізаційний ресурс, а ми інвалідів.
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06.07.2025 13:37 Ответить
от, ніхто не хоче зрозуміти!
що, оця конкретна зе!гніда привела до такої кількості страждань та горя!
майже два роки кацапи накопичувалися біля наших кордонів!
оце кончене зе!падло саботував все що можливе, що б кацапи увійшли маршем.
всі ці полонені, це ті герої, що завдяки зе!шоблє і конкретно зе!шмарклі пройшли всі ці кола пекла катувань.
і тепер оця зе!наволоч, нам переможно заявляє про повернення?
вже ніколи, ці українці не повернуться до стана людини! ніколи!
завдяки тобі, голобородько.
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06.07.2025 13:44 Ответить
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06.07.2025 13:47 Ответить
Геть ішака!
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06.07.2025 14:12 Ответить
Черговий піар, а те що ворог наступає ,руйнує міста і села, убиває мирних громадян жодного слова про це.
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06.07.2025 14:33 Ответить
Только позитив.
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06.07.2025 17:04 Ответить
Крім полонених тихенько без зайвого шуму та в вакуумі інформованості народу повернулась н. вітренко з своєю червоною шоблою. Ця шобла в 2014 році дременула на московію, а тут з'явилася і для чого ж ви думали - судитися з державою Україна в Печерському суді. В мене є підозри, що суд вона швидкоруч виграє. Ну це зрозуміло, це ж не полк.Червінськмй, чи Дудін, чи ... .
https://youtu.be/H2rxq44dwLk?si=oUkP5CTEr_YTgnpw
ШОК! Як зараз виглядає НАТАЛІЯ ВІТРЕНКО?! Скандальну очільницю ПСПУ помітили у Києві!
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06.07.2025 14:58 Ответить
Бумаги не горять
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06.07.2025 15:04 Ответить
Читаючи коментарі, повертає людей, піариться, не повертає гнида, ще усьому винний, в Путін що не причому, продовжує війну за Україну, кат українського нарподу, шукає миру зрадник
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06.07.2025 15:05 Ответить
 
 