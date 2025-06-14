Освобожденные из плена защитники имеют ранения и проблемы со здоровьем, среди них - защитники Мариуполя, большинство - офицеры, - Коордштаб. ВИДЕО
Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными в категории "раненые и тяжелобольные" согласно договоренностям в Стамбуле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Как отмечается, возвращены из российской неволи Защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.
На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.
"Подавляющее большинство освобожденных сегодня Оборонцев - находились в неволе с 2022 года. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Большинство освобожденных сегодня Защитников - офицеры. Также часть освобожденных - моложе 25 лет.
В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях", - говорится в сообщении.
Также в Коордштабе добавляют, что освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся четвертый за неделю обмен пленными.
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