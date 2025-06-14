После завершения обменов Украина и РФ обсудят следующий шаг, - Зеленский

Министр обороны Украины Рустем Умеров контактирует с представителем российской группы Владимиром Мединским, после завершения обменов стороны обсудят следующий шаг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.

"На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, относительно обменов. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.

По словам президента, Украина рассчитывает, что обмены могут завершиться 20 или 21 числа.

"Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут", - подчеркнул он.

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Кроме того, президент анонсировал обмен в субботу.

Ранее сообщалось, что 14 июня 2025 года в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.