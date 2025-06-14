РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 085 5

После завершения обменов Украина и РФ обсудят следующий шаг, - Зеленский

Обмен пленными 10 июня

Министр обороны Украины Рустем Умеров контактирует с представителем российской группы Владимиром Мединским, после завершения обменов стороны обсудят следующий шаг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.

"На сегодняшний день идут обмены. Вы видите, какой это процесс, он непростой. Информация, которой я владею: наш министр обороны контактирует с Мединским, представителем российской группы, относительно обменов. Договоренность такова, что завершатся обмены, и стороны обсудят следующий шаг", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами 13 июня.

По словам президента, Украина рассчитывает, что обмены могут завершиться 20 или 21 числа.

"Я не хочу просто говорить точную дату, потому что это люди, обмены непростые. Но они будут", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заинтересована в содержательных переговорах, но увидели полную неадекватность РФ, - Сибига. ВИДЕО

Кроме того, президент анонсировал обмен в субботу.

Ранее сообщалось, что 14 июня 2025 года в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) обмен (1441) переговоры с Россией (1192)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
черес геруса чи його дружину контактує?
показать весь комментарий
14.06.2025 13:58 Ответить
Які обміни боїться сказати? 1200 полеглих героїв на нуль?
показать весь комментарий
14.06.2025 14:00 Ответить
Ми віддаємо вгодованих і накачених покидьків,які бажають помститись. А забираємо ледь живих своїх хлопців, дивишся це ніби привиди...
показать весь комментарий
14.06.2025 14:01 Ответить
А чому не до цього або одночасно?
Бо треба ще потягнути час, правда?
показать весь комментарий
14.06.2025 14:33 Ответить
наступні "зелені кроки" будуть такі самі домовленості із Україною.як були "кроки" домовленостей здачі в рашистський полон ,та знищення захисників "Азову" ."ліца" одні ті ж"
показать весь комментарий
14.06.2025 15:43 Ответить
 
 