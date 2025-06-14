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Новини переговори з РФ
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Після завершення обмінів Україна та РФ обговорять наступний крок, – Зеленський

Обмін полоненими 10 червня

Міністр оборони України Рустем Умєров контактує з представником російської групи Володимиром Мединським, після завершення обмінів сторони обговорять наступний крок

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

За словами президента, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 числа.

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть", - наголосив він.

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Окрім того, президент анонсував обмін у суботу.

Раніше повідомлялося, що 14 червня 2025 року в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) обмін (1223) переговори з Росією (1308)


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черес геруса чи його дружину контактує?
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14.06.2025 13:58 Відповісти
Які обміни боїться сказати? 1200 полеглих героїв на нуль?
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14.06.2025 14:00 Відповісти
Ми віддаємо вгодованих і накачених покидьків,які бажають помститись. А забираємо ледь живих своїх хлопців, дивишся це ніби привиди...
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14.06.2025 14:01 Відповісти
А чому не до цього або одночасно?
Бо треба ще потягнути час, правда?
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14.06.2025 14:33 Відповісти
наступні "зелені кроки" будуть такі самі домовленості із Україною.як були "кроки" домовленостей здачі в рашистський полон ,та знищення захисників "Азову" ."ліца" одні ті ж"
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14.06.2025 15:43 Відповісти
 
 