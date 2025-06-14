Після завершення обмінів Україна та РФ обговорять наступний крок, – Зеленський

Міністр оборони України Рустем Умєров контактує з представником російської групи Володимиром Мединським, після завершення обмінів сторони обговорять наступний крок

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російської групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

За словами президента, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 числа.

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена в змістовних переговорах, але побачили повну неадекватність РФ, - Сибіга. ВIДЕО

Окрім того, президент анонсував обмін у суботу.

Раніше повідомлялося, що 14 червня 2025 року в рамках домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Україна отримала ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.