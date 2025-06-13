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Новини переговори з РФ
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Україна зацікавлена в змістовних переговорах, але побачили повну неадекватність РФ, - Сибіга. ВIДЕО

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у змістовних переговорах із Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", - сказав очільник МЗС.

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Сибіга наголосив, що Україна продемонструвала, що не є перешкодою для миру.

"Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. ... Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. ... На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів, вони вимагають від нас капітуляції. Тому ми повинні тиснути колективно, глобально на Росію. Примусити її до миру", - додав міністр.

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Автор: 

Сибіга Андрій (510) переговори з Росією (1307)


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Топ коментарі
+3
Ось як було потрібно:
Великий президент американського народу завжди приділяв страшенну увагу миру в усьому світі та турбувався про закінчення всіх війн. Його надпотужний геній спонукав всіх задуматись над його ідеєю, що поганий мир краще за добру бійку, бо гинуть люди з обох боків і це потрібно припинити! Керуючись його великими словами Україна неприпинно і старанно хоче миру, і робить все, що великий президент Трамп пропонує , але з його другом Володєю щось сталося, то будемо чекати, коли його поправить геніальний світовий лідер своїми найсправедливіший санкціями та наданням незначною кількості непотрібних вже Америці озброєнь Україні, і та вона йому віддячить з благодарністю і відданістю!
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13.06.2025 15:04 Відповісти
+1
Не можна так прямолинійно відмовлятись. Трамп не зрозуміє. І Україні він чергових два тижні не надаватиме. Друг Балодья у нього в іншій країні. Потрібно перед реченнями про відмову від пустопорожніх перемовин сказати про неймовірну велич генія всєх врємьон і народов Трампа.
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13.06.2025 14:38 Відповісти
+1
не бреши, зацікавлена.
зеленський би не мотався б в стамбул якби не була зацікавленість показати трампу що ми дресировані.
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13.06.2025 15:02 Відповісти
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Не можна так прямолинійно відмовлятись. Трамп не зрозуміє. І Україні він чергових два тижні не надаватиме. Друг Балодья у нього в іншій країні. Потрібно перед реченнями про відмову від пустопорожніх перемовин сказати про неймовірну велич генія всєх врємьон і народов Трампа.
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13.06.2025 14:38 Відповісти
это единственное наше требование?????
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13.06.2025 14:56 Відповісти
не бреши, зацікавлена.
зеленський би не мотався б в стамбул якби не була зацікавленість показати трампу що ми дресировані.
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13.06.2025 15:02 Відповісти
Ось як було потрібно:
Великий президент американського народу завжди приділяв страшенну увагу миру в усьому світі та турбувався про закінчення всіх війн. Його надпотужний геній спонукав всіх задуматись над його ідеєю, що поганий мир краще за добру бійку, бо гинуть люди з обох боків і це потрібно припинити! Керуючись його великими словами Україна неприпинно і старанно хоче миру, і робить все, що великий президент Трамп пропонує , але з його другом Володєю щось сталося, то будемо чекати, коли його поправить геніальний світовий лідер своїми найсправедливіший санкціями та наданням незначною кількості непотрібних вже Америці озброєнь Україні, і та вона йому віддячить з благодарністю і відданістю!
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13.06.2025 15:04 Відповісти
Новое шоу в мире началось! Уже никого не интересуют ваши унылые гундосики!
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13.06.2025 15:19 Відповісти
"зелені" підганяють "мудрий нарід" до завершення "оманського плану куйла" згідно окупації частини України....Предметна розмова- деокупація України,а все решту втілення планів куйла.через припинення вогню...
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13.06.2025 15:46 Відповісти
Так а хорошо рассуждать о деоккупации, но фронт-то ползёт на запад и люди гибнут. Это в любом случае будет какой-то компромисс по итогу
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13.06.2025 15:55 Відповісти
Это в любом случае будет какой-то компромисс по итогу---в кінцевому результаті окупація частини України.про що і йдеться в Сибігів і "зелено- оманських"
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13.06.2025 16:01 Відповісти
Конституция и УК Украины. 1) Независимость и целостность территории (Статья 2):

Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.Украина - унитарное государство.

2) Ограничения конституционных изменений (Статья 157):

Конституция не может быть изменена, если такие изменения направлены на нарушение территориальной целостности Украины.

3) Посягательство на территориальную целостность (УК Украины, Статья 110):

За совершение действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины или на нарушение ее территориальной целостности, предусмотрена уголовная ответственность.
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13.06.2025 16:26 Відповісти
В России пословица есть, закон что дошло, куда повернул то и вышло
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13.06.2025 16:57 Відповісти
Так в нашій Конституції багато чого написано і більшість з того що там написано ніколи не виконувалось ,та й змінювали її за кожного Президента ,починаючи з Кучми і закінчуючи Порошенком.
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13.06.2025 17:08 Відповісти
Сибига, твой любимый шеф Янелох увидел в глазах }{уйла "поиски там мира".
Может, он ему не в глаза, а в очко смотрел, а ты просто смотришь не туда?
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13.06.2025 16:22 Відповісти
Так не подобається вам Трамп ,так ведіть з кацапами переговори самі ,тільки спочатку нехай зєля скасує свій Указ ,де він забороняє сам собі вести переговори з путлєром.
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13.06.2025 17:04 Відповісти
 
 