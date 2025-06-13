Україна зацікавлена в змістовних переговорах, але побачили повну неадекватність РФ, - Сибіга. ВIДЕО
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у змістовних переговорах із Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми потребуємо таких перемовин, де ухвалюються рішення, де вирішуються питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічей, який відбувся в Стамбулі, звівся фактично до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі. І далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир’я, зупинення вогню", - сказав очільник МЗС.
Сибіга наголосив, що Україна продемонструвала, що не є перешкодою для миру.
"Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, президента Трампа щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року. ... Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні. ... На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів, вони вимагають від нас капітуляції. Тому ми повинні тиснути колективно, глобально на Росію. Примусити її до миру", - додав міністр.
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зеленський би не мотався б в стамбул якби не була зацікавленість показати трампу що ми дресировані.
Великий президент американського народу завжди приділяв страшенну увагу миру в усьому світі та турбувався про закінчення всіх війн. Його надпотужний геній спонукав всіх задуматись над його ідеєю, що поганий мир краще за добру бійку, бо гинуть люди з обох боків і це потрібно припинити! Керуючись його великими словами Україна неприпинно і старанно хоче миру, і робить все, що великий президент Трамп пропонує , але з його другом Володєю щось сталося, то будемо чекати, коли його поправить геніальний світовий лідер своїми найсправедливіший санкціями та наданням незначною кількості непотрібних вже Америці озброєнь Україні, і та вона йому віддячить з благодарністю і відданістю!
Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.Украина - унитарное государство.
2) Ограничения конституционных изменений (Статья 157):
Конституция не может быть изменена, если такие изменения направлены на нарушение территориальной целостности Украины.
3) Посягательство на территориальную целостность (УК Украины, Статья 110):
За совершение действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины или на нарушение ее территориальной целостности, предусмотрена уголовная ответственность.
Может, он ему не в глаза, а в очко смотрел, а ты просто смотришь не туда?