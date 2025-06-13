Сибіга про удар Ізраїлю по Ірану: Дестабілізація на Близькому Сході загрожує глобальній безпеці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нині важливо не допустити подальшої дестабілізації на Близькому Сході, оскільки конфлікт у регіоні становить загрозу для міжнародної безпеки.

Про це він сказав під час дискусії щодо російської агресії проти України на форумі GLOBSEC-2025, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами міністра, в Україні з тривогою спостерігають за розвитком подій після нещодавніх ізраїльських ударів по об’єктах в Ірані. Він наголосив, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для глобальної фінансової стабільності, зокрема вплинути на нафтові ринки.

Сибіга також нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України, постачаючи озброєння для атак на українські міста. Крім того, він назвав іранський режим джерелом численних загроз у регіоні та за його межами.

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"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними", - зазначив міністр.

Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій для протидії безпековим загрозам та стримування агресивних режимів, зокрема Росії, Ірану та Північної Кореї.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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