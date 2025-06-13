Сибіга про удар Ізраїлю по Ірану: Дестабілізація на Близькому Сході загрожує глобальній безпеці
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нині важливо не допустити подальшої дестабілізації на Близькому Сході, оскільки конфлікт у регіоні становить загрозу для міжнародної безпеки.
Про це він сказав під час дискусії щодо російської агресії проти України на форумі GLOBSEC-2025, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами міністра, в Україні з тривогою спостерігають за розвитком подій після нещодавніх ізраїльських ударів по об’єктах в Ірані. Він наголосив, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для глобальної фінансової стабільності, зокрема вплинути на нафтові ринки.
Сибіга також нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України, постачаючи озброєння для атак на українські міста. Крім того, він назвав іранський режим джерелом численних загроз у регіоні та за його межами.
"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними", - зазначив міністр.
Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій для протидії безпековим загрозам та стримування агресивних режимів, зокрема Росії, Ірану та Північної Кореї.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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Це краще чи гірше за українського президента, який не просто діяв за вказівкою з Кремля, а був гауляйтером, начальником території, а потім взагалі втік до свого патрона, в росію.
таке враження що цивілізація прагне ядерної війни
*****, сиди тихо поки на дупі, *** тебе в кочерижку.
Армия обороны Израиля опубликовала имя одного из них. Это командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Этот генерал также известен тем, что в январе 2020 года отдал приказ сбить украинский "Боинг" в небе над Тегераном
«Безпечник» ти наш..
СивохаСибіга, краще б ти промовчав....🤡