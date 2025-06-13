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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Сибіга про удар Ізраїлю по Ірану: Дестабілізація на Близькому Сході загрожує глобальній безпеці

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нині важливо не допустити подальшої дестабілізації на Близькому Сході, оскільки конфлікт у регіоні становить загрозу для міжнародної безпеки.

Про це він сказав під час дискусії щодо російської агресії проти України на форумі GLOBSEC-2025, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами міністра, в Україні з тривогою спостерігають за розвитком подій після нещодавніх ізраїльських ударів по об’єктах в Ірані. Він наголосив, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для глобальної фінансової стабільності, зокрема вплинути на нафтові ринки.

Сибіга також нагадав, що Іран підтримує Росію у війні проти України, постачаючи озброєння для атак на українські міста. Крім того, він назвав іранський режим джерелом численних загроз у регіоні та за його межами.

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"Переконані, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам не лише регіону, але й усієї міжнародної спільноти. Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними", - зазначив міністр.

Україна закликає міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій для протидії безпековим загрозам та стримування агресивних режимів, зокрема Росії, Ірану та Північної Кореї.

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) Сибіга Андрій (510)


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Топ коментарі
+13
Замість беззаперечної підтримки удару Ізраїлю по нашому ворогу несе якусь псевдодипломатичну ахінею. Дипломатія була вбита іранськими "шахедами" та балістикою по містах та селах України та зухвалою ворожою відповіддю ірану на наслідки збиття "Боїнгу" з українськими громадянами терористами "стражів ісламської революції". Медуза безхребетна цей Сибіга.
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13.06.2025 14:02 Відповісти
+6
Шоб не допустити дестабілізації потрібно ше бити по Ірану - щоб він не міг відповідати - а як інакше - ти ж його за руки не схопиш
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13.06.2025 13:57 Відповісти
+6
Бажаю іранцям нарешті повернути собі свою світську країну та звільнитись від терористичної влади аятол з їх "стражами"! Ам Ісраєль Хай! Смерть ворогам!
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13.06.2025 14:06 Відповісти
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Шоб не допустити дестабілізації потрібно ше бити по Ірану - щоб він не міг відповідати - а як інакше - ти ж його за руки не схопиш
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13.06.2025 13:57 Відповісти
Так звана "глобальна безпека"-це ніщо,Сибіга. Головне щоб поменше Україні це загрожувало. А в ідеалі щоб йшло на користь.
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13.06.2025 13:58 Відповісти
Ситуативно нам вигідно. Ніби сьогодні іран зафігачив 1000 шахедів по Ізраелю, які не попадуть в лапи кацапів.
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13.06.2025 14:52 Відповісти
Так отож. Цей світ такий. Чим менше буде страждати Україна , тим більше повинен страждати хтось інший.
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13.06.2025 15:48 Відповісти
Замість беззаперечної підтримки удару Ізраїлю по нашому ворогу несе якусь псевдодипломатичну ахінею. Дипломатія була вбита іранськими "шахедами" та балістикою по містах та селах України та зухвалою ворожою відповіддю ірану на наслідки збиття "Боїнгу" з українськими громадянами терористами "стражів ісламської революції". Медуза безхребетна цей Сибіга.
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13.06.2025 14:02 Відповісти
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13.06.2025 14:08 Відповісти
Ну то що?
Це краще чи гірше за українського президента, який не просто діяв за вказівкою з Кремля, а був гауляйтером, начальником території, а потім взагалі втік до свого патрона, в росію.
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13.06.2025 14:21 Відповісти
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13.06.2025 14:23 Відповісти
Яка ж він медуза? Він підіграє агенту кремля дєрьмаку.
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13.06.2025 14:14 Відповісти
https://ibb.co/rK8vmvNS
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13.06.2025 14:03 Відповісти
в iзраiлi з цього приводу ейфорiя,та заклики рухатись до кiнця.бачу не розумiють,що iран це всього лише ланка в ланцюзi осi зла.куди входить кацаПстан,китай,пiвнiчна корея,та бiлорусь.пicля закiнчення бомбордувань,та пiдписання якоiсь угоди всi втрати вiдновлюються за рахунок вищезгаданих.розвал кацапськоi iмперii на зразок союзу,змiна комунiстичного режиму китаю,та обיэднання кореi-маэ бути метою цивiлiзацii!
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13.06.2025 14:05 Відповісти
нема яєць, усім пох
таке враження що цивілізація прагне ядерної війни
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13.06.2025 15:18 Відповісти
Бажаю іранцям нарешті повернути собі свою світську країну та звільнитись від терористичної влади аятол з їх "стражами"! Ам Ісраєль Хай! Смерть ворогам!
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13.06.2025 14:06 Відповісти
Син останнього іранського шаха Мохамеда Реза Пехлеві, наслідний принц Реза Кір Пехлеві, сьогодні звернувся до іранського народу із закликом скористатися нагодою та скинути владу теократів.
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13.06.2025 14:13 Відповісти
Що оцей ********* *******? Та помовч уже, світоч політики й дипломатії.
*****, сиди тихо поки на дупі, *** тебе в кочерижку.
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13.06.2025 14:12 Відповісти
Сидить трутень за державний кошт і каже якісь слова ротом. Шо сказати хотів конкретно? Потрібно не допустити ескалації.... Це про що? Аби що ляпонути? Типу Ізраїлю не треба валити по Ірану? Шо ти мямлиш совдеповський чинуша?
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13.06.2025 14:14 Відповісти
А як організувати, щоб Московія активно та безпосередньо втрутилася б в цю війну на боці свого стратегічного союзника Іоана? Тоді проізраїльські кола в США точно примусять Трампа її знищити. Взагалі глобальна війна примусить світ поляризуватися, і в України точно з'являться реальні (а не номінальні) союзники, які реально втрутяться в бійку.
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13.06.2025 14:17 Відповісти
Как всегда зевыродки обосрались....конченные
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13.06.2025 14:25 Відповісти
Новостное агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что в результате израильских атак в пятницу, 13 июня, уничтожены как минимум 20 высокопоставленных офицеров иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля опубликовала имя одного из них. Это командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Этот генерал также известен тем, что в январе 2020 года отдал приказ сбить украинский "Боинг" в небе над Тегераном
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13.06.2025 14:32 Відповісти
Куди ще воно лізе...
«Безпечник» ти наш..
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13.06.2025 14:34 Відповісти
В унісон з кацапською заявою.... Сивоха Сибіга, краще б ти промовчав....🤡
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13.06.2025 14:36 Відповісти
А то там була якась стабільність та якась глобальна безпека. З дубу рухнув і в калюжу бзднув.
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13.06.2025 14:36 Відповісти
Сибига, ты дебил, как и твой зеледент. Вы продажные кремлевские марионетки. Ау, седьдесяттрипроцентные, вы этого хотели, рабссейсских марионеток? Помогло? Или в горле комом стало?
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13.06.2025 14:49 Відповісти
Теперь понятно почему недавно США срочно передали Израилю 20.000 ракет ПВО. Для этой операции..
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13.06.2025 15:03 Відповісти
У Сибіги провали в пам'яті - забув, що саме іранські нелюди збили український пасажирський літак. аятоли заслужили ізраїльский удар помсти!
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13.06.2025 15:13 Відповісти
Сибіга а ти сам почув що сказав ?
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13.06.2025 15:35 Відповісти
Ось і надулася "консерва".котра перепутала справедливу відповідь Ізраїлю на багаточисельні антиізраїльські дії іранських "рушниково й-бнутих по черепі"
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13.06.2025 15:52 Відповісти
 
 