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Новости Удар Израиля по Ирану
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Сибига об ударе Израиля по Ирану: Дестабилизация на Ближнем Востоке угрожает глобальной безопасности

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас важно не допустить дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, поскольку конфликт в регионе представляет угрозу для международной безопасности.

Об этом он сказал во время дискуссии о российской агрессии против Украины на форуме GLOBSEC-2025, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам министра, в Украине с тревогой наблюдают за развитием событий после недавних израильских ударов по объектам в Иране. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для глобальной финансовой стабильности, в частности повлиять на нефтяные рынки.

Сибига также напомнил, что Иран поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя вооружение для атак на украинские города. Кроме того, он назвал иранский режим источником многочисленных угроз в регионе и за его пределами.

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"Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными", - отметил министр.

Украина призывает международное сообщество к совместным и решительным действиям для противодействия угрозам безопасности и сдерживания агрессивных режимов, в частности России, Ирана и Северной Кореи.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) Сибига Андрей (505)


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Топ комментарии
+13
Замість беззаперечної підтримки удару Ізраїлю по нашому ворогу несе якусь псевдодипломатичну ахінею. Дипломатія була вбита іранськими "шахедами" та балістикою по містах та селах України та зухвалою ворожою відповіддю ірану на наслідки збиття "Боїнгу" з українськими громадянами терористами "стражів ісламської революції". Медуза безхребетна цей Сибіга.
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13.06.2025 14:02 Ответить
+6
Шоб не допустити дестабілізації потрібно ше бити по Ірану - щоб він не міг відповідати - а як інакше - ти ж його за руки не схопиш
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13.06.2025 13:57 Ответить
+6
Бажаю іранцям нарешті повернути собі свою світську країну та звільнитись від терористичної влади аятол з їх "стражами"! Ам Ісраєль Хай! Смерть ворогам!
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13.06.2025 14:06 Ответить
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Шоб не допустити дестабілізації потрібно ше бити по Ірану - щоб він не міг відповідати - а як інакше - ти ж його за руки не схопиш
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13.06.2025 13:57 Ответить
Так звана "глобальна безпека"-це ніщо,Сибіга. Головне щоб поменше Україні це загрожувало. А в ідеалі щоб йшло на користь.
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13.06.2025 13:58 Ответить
Ситуативно нам вигідно. Ніби сьогодні іран зафігачив 1000 шахедів по Ізраелю, які не попадуть в лапи кацапів.
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13.06.2025 14:52 Ответить
Так отож. Цей світ такий. Чим менше буде страждати Україна , тим більше повинен страждати хтось інший.
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13.06.2025 15:48 Ответить
Замість беззаперечної підтримки удару Ізраїлю по нашому ворогу несе якусь псевдодипломатичну ахінею. Дипломатія була вбита іранськими "шахедами" та балістикою по містах та селах України та зухвалою ворожою відповіддю ірану на наслідки збиття "Боїнгу" з українськими громадянами терористами "стражів ісламської революції". Медуза безхребетна цей Сибіга.
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13.06.2025 14:02 Ответить
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13.06.2025 14:08 Ответить
Ну то що?
Це краще чи гірше за українського президента, який не просто діяв за вказівкою з Кремля, а був гауляйтером, начальником території, а потім взагалі втік до свого патрона, в росію.
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13.06.2025 14:21 Ответить
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13.06.2025 14:23 Ответить
Яка ж він медуза? Він підіграє агенту кремля дєрьмаку.
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13.06.2025 14:14 Ответить
https://ibb.co/rK8vmvNS
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13.06.2025 14:03 Ответить
в iзраiлi з цього приводу ейфорiя,та заклики рухатись до кiнця.бачу не розумiють,що iран це всього лише ланка в ланцюзi осi зла.куди входить кацаПстан,китай,пiвнiчна корея,та бiлорусь.пicля закiнчення бомбордувань,та пiдписання якоiсь угоди всi втрати вiдновлюються за рахунок вищезгаданих.розвал кацапськоi iмперii на зразок союзу,змiна комунiстичного режиму китаю,та обיэднання кореi-маэ бути метою цивiлiзацii!
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13.06.2025 14:05 Ответить
нема яєць, усім пох
таке враження що цивілізація прагне ядерної війни
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13.06.2025 15:18 Ответить
Бажаю іранцям нарешті повернути собі свою світську країну та звільнитись від терористичної влади аятол з їх "стражами"! Ам Ісраєль Хай! Смерть ворогам!
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13.06.2025 14:06 Ответить
Син останнього іранського шаха Мохамеда Реза Пехлеві, наслідний принц Реза Кір Пехлеві, сьогодні звернувся до іранського народу із закликом скористатися нагодою та скинути владу теократів.
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13.06.2025 14:13 Ответить
Що оцей ********* *******? Та помовч уже, світоч політики й дипломатії.
*****, сиди тихо поки на дупі, *** тебе в кочерижку.
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13.06.2025 14:12 Ответить
Сидить трутень за державний кошт і каже якісь слова ротом. Шо сказати хотів конкретно? Потрібно не допустити ескалації.... Це про що? Аби що ляпонути? Типу Ізраїлю не треба валити по Ірану? Шо ти мямлиш совдеповський чинуша?
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13.06.2025 14:14 Ответить
А як організувати, щоб Московія активно та безпосередньо втрутилася б в цю війну на боці свого стратегічного союзника Іоана? Тоді проізраїльські кола в США точно примусять Трампа її знищити. Взагалі глобальна війна примусить світ поляризуватися, і в України точно з'являться реальні (а не номінальні) союзники, які реально втрутяться в бійку.
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13.06.2025 14:17 Ответить
Как всегда зевыродки обосрались....конченные
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13.06.2025 14:25 Ответить
Новостное агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что в результате израильских атак в пятницу, 13 июня, уничтожены как минимум 20 высокопоставленных офицеров иранской армии и Корпуса стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля опубликовала имя одного из них. Это командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Этот генерал также известен тем, что в январе 2020 года отдал приказ сбить украинский "Боинг" в небе над Тегераном
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13.06.2025 14:32 Ответить
Куди ще воно лізе...
«Безпечник» ти наш..
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13.06.2025 14:34 Ответить
В унісон з кацапською заявою.... Сивоха Сибіга, краще б ти промовчав....🤡
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13.06.2025 14:36 Ответить
А то там була якась стабільність та якась глобальна безпека. З дубу рухнув і в калюжу бзднув.
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13.06.2025 14:36 Ответить
Сибига, ты дебил, как и твой зеледент. Вы продажные кремлевские марионетки. Ау, седьдесяттрипроцентные, вы этого хотели, рабссейсских марионеток? Помогло? Или в горле комом стало?
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13.06.2025 14:49 Ответить
Теперь понятно почему недавно США срочно передали Израилю 20.000 ракет ПВО. Для этой операции..
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13.06.2025 15:03 Ответить
У Сибіги провали в пам'яті - забув, що саме іранські нелюди збили український пасажирський літак. аятоли заслужили ізраїльский удар помсти!
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13.06.2025 15:13 Ответить
Сибіга а ти сам почув що сказав ?
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13.06.2025 15:35 Ответить
Ось і надулася "консерва".котра перепутала справедливу відповідь Ізраїлю на багаточисельні антиізраїльські дії іранських "рушниково й-бнутих по черепі"
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13.06.2025 15:52 Ответить
 
 