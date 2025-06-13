Сибига об ударе Израиля по Ирану: Дестабилизация на Ближнем Востоке угрожает глобальной безопасности

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас важно не допустить дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке, поскольку конфликт в регионе представляет угрозу для международной безопасности.

Об этом он сказал во время дискуссии о российской агрессии против Украины на форуме GLOBSEC-2025, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам министра, в Украине с тревогой наблюдают за развитием событий после недавних израильских ударов по объектам в Иране. Он подчеркнул, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для глобальной финансовой стабильности, в частности повлиять на нефтяные рынки.

Сибига также напомнил, что Иран поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя вооружение для атак на украинские города. Кроме того, он назвал иранский режим источником многочисленных угроз в регионе и за его пределами.

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"Убеждены, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и всего международного сообщества. Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке являются непосредственно связанными", - отметил министр.

Украина призывает международное сообщество к совместным и решительным действиям для противодействия угрозам безопасности и сдерживания агрессивных режимов, в частности России, Ирана и Северной Кореи.

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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