Украина заинтересована в содержательных переговорах, но мы увидели полную неадекватность РФ, - Сибига. ВИДЕО
Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", - сказал глава МИД.
Сибига отметил, что Украина продемонстрировала, что не является препятствием для мира.
"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа по достижению справедливого мира и окончанию этой войны в этом году. ... Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле на соответствующем уровне. ... К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции. Поэтому мы должны давить коллективно, глобально на Россию. Принудить ее к миру", - добавил министр.
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зеленський би не мотався б в стамбул якби не була зацікавленість показати трампу що ми дресировані.
Великий президент американського народу завжди приділяв страшенну увагу миру в усьому світі та турбувався про закінчення всіх війн. Його надпотужний геній спонукав всіх задуматись над його ідеєю, що поганий мир краще за добру бійку, бо гинуть люди з обох боків і це потрібно припинити! Керуючись його великими словами Україна неприпинно і старанно хоче миру, і робить все, що великий президент Трамп пропонує , але з його другом Володєю щось сталося, то будемо чекати, коли його поправить геніальний світовий лідер своїми найсправедливіший санкціями та наданням незначною кількості непотрібних вже Америці озброєнь Україні, і та вона йому віддячить з благодарністю і відданістю!
Территория Украины в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.Украина - унитарное государство.
2) Ограничения конституционных изменений (Статья 157):
Конституция не может быть изменена, если такие изменения направлены на нарушение территориальной целостности Украины.
3) Посягательство на территориальную целостность (УК Украины, Статья 110):
За совершение действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины или на нарушение ее территориальной целостности, предусмотрена уголовная ответственность.
Может, он ему не в глаза, а в очко смотрел, а ты просто смотришь не туда?