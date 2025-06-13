Украина заинтересована в содержательных переговорах, но мы увидели полную неадекватность РФ, - Сибига. ВИДЕО

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина не заинтересована продолжать переговоры с Россией, если на них не будет предметного разговора о прекращении огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы нуждаемся в таких переговорах, где принимаются решения, где решаются вопросы. Сейчас мы видим, что последний раунд встреч, который состоялся в Стамбуле, свелся фактически к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече. И дальше мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня", - сказал глава МИД.

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Сибига отметил, что Украина продемонстрировала, что не является препятствием для мира.

"Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, президента Трампа по достижению справедливого мира и окончанию этой войны в этом году. ... Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле на соответствующем уровне. ... К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов, они требуют от нас капитуляции. Поэтому мы должны давить коллективно, глобально на Россию. Принудить ее к миру", - добавил министр.

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