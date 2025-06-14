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Визволені з полону захисники мають поранення та проблеми зі здоров’ям, серед них - оборонці Маріуполя, більшість - офіцери, - Коордштаб. ВIДЕО

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "поранені та важкохворі" згідно домовленостей у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначається, повернуто з російської неволі Захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.

На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

"Переважна більшість звільнених сьогодні Оборонців - перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених сьогодні Захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Також у Коордштабі додають, що звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими.

Автор: 

військовополонені (998) обмін (1223) полонені (2306) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (33)


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Хто не передбачив? Ім треба сильна і безоплатна допомого. Коорштаб, що чемодан?
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14.06.2025 15:23 Відповісти
В бюджет який "підер" не врахував?
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14.06.2025 15:25 Відповісти
Це зрада кму, чи ще ні? Піліте, гире, Шура, вони, золоті.
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14.06.2025 15:28 Відповісти
 
 