Визволені з полону захисники мають поранення та проблеми зі здоров’ям, серед них - оборонці Маріуполя, більшість - офіцери, - Коордштаб. ВIДЕО
Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "поранені та важкохворі" згідно домовленостей у Стамбулі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як зазначається, повернуто з російської неволі Захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям.
На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
"Переважна більшість звільнених сьогодні Оборонців - перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість визволених сьогодні Захисників - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Також у Коордштабі додають, що звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими.
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