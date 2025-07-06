Вісім етапів великого обміну військовополоненими відбулося від початку червня: сотні українських героїв удома, - Зеленський. ВIДЕО
Віз початку червня 2025 року відбулося вісім етапів великого обміну військовополоненими з Росією, у межах яких додому повернулися сотні українців.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних", - зазначив президент.
Зеленський зауважив, що це є результатом зусиль, яких доклала велика команда України.
"Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку", - наголосив він.
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що, оця конкретна зе!гніда привела до такої кількості страждань та горя!
майже два роки кацапи накопичувалися біля наших кордонів!
оце кончене зе!падло саботував все що можливе, що б кацапи увійшли маршем.
всі ці полонені, це ті герої, що завдяки зе!шоблє і конкретно зе!шмарклі пройшли всі ці кола пекла катувань.
і тепер оця зе!наволоч, нам переможно заявляє про повернення?
вже ніколи, ці українці не повернуться до стана людини! ніколи!
завдяки тобі, голобородько.