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Вісім етапів великого обміну військовополоненими відбулося від початку червня: сотні українських героїв удома, - Зеленський. ВIДЕО

Віз початку червня 2025 року відбулося вісім етапів великого обміну військовополоненими з Росією, у межах яких додому повернулися сотні українців.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних", - зазначив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Визволені з полону захисники мають поранення та проблеми зі здоров’ям, серед них - оборонці Маріуполя, більшість - офіцери, - Коордштаб. ВIДЕО

Зеленський зауважив, що це є результатом зусиль, яких доклала велика команда України.

"Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку", - наголосив він.

Також дивіться: СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими 20 червня. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1021) Зеленський Володимир (24644) обмін (1256)


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Топ коментарі
+5
А скільки "азовців", яким ти приказав здатись в полон, скільки їх ти повернув?
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06.07.2025 13:22 Відповісти
+3
Ці сотні полонених, на яких зараз ти, гнида, піаришся, потрапили у полон завдяки тобі, Вальодья, та Слугам Хвйла.
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06.07.2025 13:24 Відповісти
+2
Патріотів не повертають. Вони Зеленському не потрібни.
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06.07.2025 13:28 Відповісти
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А скільки "азовців", яким ти приказав здатись в полон, скільки їх ти повернув?
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06.07.2025 13:22 Відповісти
Ці сотні полонених, на яких зараз ти, гнида, піаришся, потрапили у полон завдяки тобі, Вальодья, та Слугам Хвйла.
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06.07.2025 13:24 Відповісти
Патріотів не повертають. Вони Зеленському не потрібни.
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06.07.2025 13:28 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/745120451530475?locale=uk_UA Я ненавиджу владу нашої країни- слова молодого військового якого звільнили з полону - відповідь гундосику ...

Військовий з окупованих територій - держава забила на нього великий чоловічий орган.

А тилові патріоти та зелені політруки - хай далі нам розповідають про "долг і патріотізм" - як потрібно єднаться і мобілізіроваться ...
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06.07.2025 13:31 Відповісти
Це, безумовно, добра новина що наші воїни знову вдома, але чмо, яке піариться на цьому, забуває що вони потрапили в полон саме через його шашлички, асфальт і какую разніцу. І ще ми будемо дуже ошелешені, коли дізнаємося які додаткові умови кацапів виконує Янєлох щоб обміняти полонених.
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06.07.2025 13:36 Відповісти
Русня отримала додатковий мобілізаційний ресурс, а ми інвалідів.
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06.07.2025 13:37 Відповісти
от, ніхто не хоче зрозуміти!
що, оця конкретна зе!гніда привела до такої кількості страждань та горя!
майже два роки кацапи накопичувалися біля наших кордонів!
оце кончене зе!падло саботував все що можливе, що б кацапи увійшли маршем.
всі ці полонені, це ті герої, що завдяки зе!шоблє і конкретно зе!шмарклі пройшли всі ці кола пекла катувань.
і тепер оця зе!наволоч, нам переможно заявляє про повернення?
вже ніколи, ці українці не повернуться до стана людини! ніколи!
завдяки тобі, голобородько.
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06.07.2025 13:44 Відповісти
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06.07.2025 13:47 Відповісти
Геть ішака!
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06.07.2025 14:12 Відповісти
 
 