Вісім етапів великого обміну військовополоненими відбулося від початку червня: сотні українських героїв удома, - Зеленський. ВIДЕО

Віз початку червня 2025 року відбулося вісім етапів великого обміну військовополоненими з Росією, у межах яких додому повернулися сотні українців.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних", - зазначив президент.

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Зеленський зауважив, що це є результатом зусиль, яких доклала велика команда України.

"Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку", - наголосив він.

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