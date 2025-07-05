Украина вернула тяжелобольных и молодых военнопленных, несмотря на то, что Россия скрывает данные о содержащихся, - Коордштаб
Во время очередного этапа обмена тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи в возрасте до 25 лет домой вернулись украинцы, пребывание которых в российской неволе было подтверждено МККК или из других источников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что Коордштаб активно собирает информацию о порабощенных гражданах Украины из разных источников, благодаря чему была создана уникальная карта мест содержания на территории РФ, временно оккупированных территориях и Республике Беларусь.
Несмотря на это, страна-агрессор не предоставляет никаких официальных данных о тех, кого удерживает в плену или незаконно лишила свободы. Россия также не предоставляет МККК или представителям смешанных медицинских комиссий доступа в тюрьмы и СИЗО. В то же время пропагандистские ресурсы агрессора продолжают обвинять украинскую власть, сеять раздор и недоверие.
"Россия не предоставляет МККК или представителям смешанных медицинских комиссий доступа в тюрьмы и СИЗО, однако пропагандистские ресурсы агрессора продолжают обвинять украинскую власть, сеять раздор и недоверие", - подчеркнули в Коордштабе.
Напомним, накануне Украина и Россия провели обмен военнопленными. Из российской неволи возвращена группа Оборонцев из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет". Домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
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