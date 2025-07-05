Україна повернула важкохворих та молодих військовополонених попри те, що Росія приховує дані про утримуваних, - Коордштаб

Під час чергового етапу обміну важкохворих, важкопоранених та молоді віком до 25 років додому повернулися українці, перебування яких у російській неволі було підтверджене МКЧХ чи з інших джерел.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що Коордштаб активно збирає інформацію про поневолених громадян України з різних джерел, завдяки чому була створена унікальна карта місць утримання на території РФ, тимчасово окупованих територіях та Республіці Білорусь.

Попри це, країна-агресорка не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні чи незаконно позбавила волі. Росія також не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в'язниць та СІЗО. Водночас пропагандистські ресурси агресора продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру.

"Росія не надає МКЧХ чи представникам змішаних медичних комісій доступу до в'язниць та СІЗО, проте пропагандистські ресурси агресора продовжують звинувачувати українську владу, сіяти розбрат та недовіру", – підкреслили в Коордштабі.

Нагадаємо, напередодні Україна та Росія провели обмін військовополоненими. З російської неволі повернуто групу Оборонців з категорії "поранені і важкохворі", а також "молодші 25 років". Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

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