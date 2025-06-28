На війні загинув комвзводу, колишній звукорежисер Суспільне Чернігів Дмитро Горнов

На фронті загинув колишній звукорежисер Суспільне Чернігів Дмитро Горнов. 28 червня йому мав би виповнитися 31 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила його дружина Вікторія, яка також працює на Суспільному.

Дмитро народився в місті Дніпрорудне Запорізької області. З часом сім'я переїхала до Ніжина, що на Чернігівщині.

У 2018 році закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Викладач біології".

У студентські роки Дмитро брав активну участь у суспільному житті навчального закладу та міста загалом.

Був фронтменом рок-гурту "Вирій". Сам писав пісні. У 2018 році гурт випустив альбом "Грані сновидінь". Тоді ж Дмитро переїхав до Чернігова, де долучився до команди Суспільного.

У 2019 році чоловік одружився, згодом у подружжя народилася донечка Варя.

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Окрім роботи звукорежисером Дмитро брався за різні проєкти. Зокрема, на "Українському Радіо Чернігів" робив передачу "Грати чи не грати", де розповідав про навчання дітей музики. Також разом з колегами працював над створенням фільму "Битва за Чернігів".

З червня 2023-го до лютого 2024 року працював оператором програмного забезпечення в IT компанії Realwiev. Потім працевлаштувався оператором цеху варіння пива на ABinBev Чернігівського відділення.

У квітні 2024 року його мобілізували до лав ЗСУ.

Базовий військовий вишкіл пройшов у Великій Британії. З червня 2024 року Дмитро Горнов був у школі індивідуальної підготовки військової частини. У листопаді військового перевели на посаду стрільця-санітара в роту позначення дій противника школи колективної підготовки. Тоді ж його зарахували на базовий сержантський курс навчального батальйону резерву сержантського складу. У березні 2025 року боєць отримав посаду інструктора, а у травні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Був командиром взводу 158 окремої механізованої бригади.

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Загинув Дмитро Горнов 21 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку внаслідок атаки росіян керованою авіабомбою.

В нього залишилися вагітна дружина, п'ятирічна донька та дідусь.