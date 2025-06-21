13 050 22
Помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня визволили з полону РФ. ФОТО
Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненської області, який наприкінці травня повернувся додому з російського полону.
Про це повідомив міський голова Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк, передає Цензор.НЕТ.
"У нас знову дуже тяжкі новини… Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що військовий повернувся з полону наприкінці травня 2025 року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.
Захисникові було 43 роки.
"Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання – згодом", - написав міський голова.
Так, я знаю що кажу, і знаю плату.Сам розберуся...
Повторю-прокліття на всі сім*і тих хто це зробив
Герою Слава !
співчуття рідним.....
смерть кацапам !
Мені б нежалко й краху Америки і іншої zвиздоти , аби лиш пітьма відчипилась від нас, чи бункерні шамани перегризли один одного .
ЗЕлупа з тою кавою "в Ялті"!!! аби людей всіх звільнити з полону та дати зброї стільки, щоб мордор більше НЕ мріяв воювати...
**** Потужна шобла 💩🤮🐸🤬ЗЕ
кацапи віддають безнадійно хворих......
Поховали сьогодні...
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...💔
та щирі співчуття його родині .
Всім москалям неминуча смерть і скоро ,
за ті злодіяння над нашими
людьми та особливо полоненими 😣