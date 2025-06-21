Помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня визволили з полону РФ. ФОТО

Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненської області, який наприкінці травня повернувся додому з російського полону.

Про це повідомив міський голова Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк.

"У нас знову дуже тяжкі новини… Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий повернувся з полону наприкінці травня 2025 року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.

Захисникові було 43 роки.

"Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання – згодом", - написав міський голова.

