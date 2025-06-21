УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8744 відвідувача онлайн
Новини Фото Втрати України
13 050 22

Помер військовий Сергій Добровольський, якого наприкінці травня визволили з полону РФ. ФОТО

Помер військовий Сергій Добровольський з Рівненської області, який наприкінці травня повернувся додому з російського полону.

Про це повідомив міський голова Здолбунівської територіальної громади Владислав Сухляк, передає Цензор.НЕТ.

Помер визволений з полону військовий Сергій Добровольський

"У нас знову дуже тяжкі новини… Помер Сергій Добровольський, наш земляк, який воював за Україну і з 2023 року перебував у полоні", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Рік мріяв про яблуко": помер військовий Дмитро Шаповалов, який два роки тому повернувся з полону

Зазначається, що військовий повернувся з полону наприкінці травня 2025 року. Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті.

Захисникові було 43 роки.

"Війна з клятим окупантом забирає життя і здоров’я захисників… Світла пам'ять і щирі співчуття близьким Сергія. Деталі поховання – згодом", - написав міський голова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі визволені в межах сьогоднішнього обміну оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози, - Коордштаб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (1067) втрати (4581) Рівненська область (1228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
21.06.2025 20:42 Відповісти
+45
Царство Небесне! Кацапо-москалі закатовують до смерті усіх, хто попадає їм у криваві лапи.
показати весь коментар
21.06.2025 20:41 Відповісти
+40
Героям Слава!
показати весь коментар
21.06.2025 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне! Кацапо-москалі закатовують до смерті усіх, хто попадає їм у криваві лапи.
показати весь коментар
21.06.2025 20:41 Відповісти
Вічна Слава Герою!
показати весь коментар
21.06.2025 20:42 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
21.06.2025 20:44 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
21.06.2025 20:54 Відповісти
Неймовірно, витримав кацапський полон, а повернення додому, ні…, нажаль таке трапляється…, людина тримається з останніх сил, тому що вірить та сподівається, а вдома сили закінчуються…, дуже сумно…, дуже
показати весь коментар
21.06.2025 21:05 Відповісти
Або його отруїли якоюсь дрянню щоб помер не одразу...
показати весь коментар
21.06.2025 21:14 Відповісти
Теж так думаю, бо це вже далеко не перше повідомлення про смерть звільного з полону. Це потрібно прокурорам дуже уважно дослідити.
показати весь коментар
22.06.2025 14:46 Відповісти
прокліття на всі сім*і тих хто це зробив.
Так, я знаю що кажу, і знаю плату.Сам розберуся...
Повторю-прокліття на всі сім*і тих хто це зробив
показати весь коментар
21.06.2025 21:12 Відповісти
Тому що у нас його погано після полону обстежили, якщо взагалі обстежили... Це не перший випадок такий. Визволили з полону і радуйся! Аби як зробили аналізи, може запитали чи нічо не болить і пока-пока! Кацапи могли на них випробовувати якісь довгодіючі отрути, бо у них найбільша під Москвою лабораторія отрут працює...
показати весь коментар
21.06.2025 21:17 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....

смерть кацапам !
показати весь коментар
21.06.2025 21:20 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 21:23 Відповісти
А як допомогти живим...🛐🙏🙏🙏
Мені б нежалко й краху Америки і іншої zвиздоти , аби лиш пітьма відчипилась від нас, чи бункерні шамани перегризли один одного .
ЗЕлупа з тою кавою "в Ялті"!!! аби людей всіх звільнити з полону та дати зброї стільки, щоб мордор більше НЕ мріяв воювати...

**** Потужна шобла 💩🤮🐸🤬ЗЕ
показати весь коментар
21.06.2025 21:54 Відповісти
Воїну Честь і Слава! В мене все частіше виникає питання чому так багато визволених з полону наших Воїнів після всього що вони пережили і витримали повертаються до дому і помирають? Розслідування якісь проводяться стосовно причин смерті чи нікого не цікавить на що здатні рашисти?
показати весь коментар
21.06.2025 22:05 Відповісти
наприкінці травня визволили з полону РФ Джерело: https://censor.net/ua/p3559209
Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Джерело: https://censor.net/ua/p3559209

кацапи віддають безнадійно хворих......
показати весь коментар
22.06.2025 00:13 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
21.06.2025 22:18 Відповісти
Герою Слава !
показати весь коментар
21.06.2025 22:30 Відповісти
Пішов з життя військовослужбовець 53 ОМБр з Сіверськодонецька Валерій Зеленський. 25 травня 2025 року його звільнили з російського полону.
Поховали сьогодні...
показати весь коментар
21.06.2025 22:36 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
показати весь коментар
22.06.2025 08:48 Відповісти
Вічна Пам'ять, Слава і Вдячність Герою!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...💔
показати весь коментар
21.06.2025 23:21 Відповісти
Вічна слава Герою Украіни😪😪😪
та щирі співчуття його родині .

Всім москалям неминуча смерть і скоро ,
за ті злодіяння над нашими
людьми та особливо полоненими 😣
показати весь коментар
21.06.2025 23:59 Відповісти
Це ж дійсно не перший випадок. І конспірологічні припущення про отруєння мають місце. Чому б при медичному обстеженні наших повернених військовополонених не перевіряти на можливість їхнього отруєння.
показати весь коментар
22.06.2025 00:04 Відповісти
Писал уже - обменников хорошо бы заражать чем-то серьезным с определенным инк.периодом, чтобы симптомы появлялись уже там. Впрочем, сомневаюсь, что это будут делать. А вот п№д0ры видимо уже делают.
показати весь коментар
22.06.2025 03:36 Відповісти
 
 