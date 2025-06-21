Умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из плена РФ. ФОТО

Умер военный Сергей Добровольский из Ривненской области, который в конце мая вернулся домой из российского плена.

Об этом сообщил городской голова Здолбуновской территориальной громады Владислав Сухляк, передает Цензор.НЕТ.

"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военный вернулся из плена в конце мая 2025 года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.

Защитнику было 43 года.

"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - написал городской голова.

