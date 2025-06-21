РУС
Умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из плена РФ. ФОТО

Умер военный Сергей Добровольский из Ривненской области, который в конце мая вернулся домой из российского плена.

Об этом сообщил городской голова Здолбуновской территориальной громады Владислав Сухляк, передает Цензор.НЕТ.

Умер освобожденный из плена военный Сергей Добровольский

"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Год мечтал о яблоке": умер военный Дмитрий Шаповалов, который два года назад вернулся из плена

Отмечается, что военный вернулся из плена в конце мая 2025 года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.

Защитнику было 43 года.

"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - написал городской голова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все освобожденные в рамках сегодняшнего обмена защитники имеют ранения или тяжелые медицинские диагнозы, - Коордштаб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

военнопленные (1199) потери (4564) Ровенская область (1283)
+52
Вічна Слава Герою!
21.06.2025 20:42 Ответить
+45
Царство Небесне! Кацапо-москалі закатовують до смерті усіх, хто попадає їм у криваві лапи.
21.06.2025 20:41 Ответить
+40
Героям Слава!
21.06.2025 20:44 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
21.06.2025 20:54 Ответить
Неймовірно, витримав кацапський полон, а повернення додому, ні…, нажаль таке трапляється…, людина тримається з останніх сил, тому що вірить та сподівається, а вдома сили закінчуються…, дуже сумно…, дуже
21.06.2025 21:05 Ответить
Або його отруїли якоюсь дрянню щоб помер не одразу...
21.06.2025 21:14 Ответить
Теж так думаю, бо це вже далеко не перше повідомлення про смерть звільного з полону. Це потрібно прокурорам дуже уважно дослідити.
22.06.2025 14:46 Ответить
прокліття на всі сім*і тих хто це зробив.
Так, я знаю що кажу, і знаю плату.Сам розберуся...
Повторю-прокліття на всі сім*і тих хто це зробив
21.06.2025 21:12 Ответить
Тому що у нас його погано після полону обстежили, якщо взагалі обстежили... Це не перший випадок такий. Визволили з полону і радуйся! Аби як зробили аналізи, може запитали чи нічо не болить і пока-пока! Кацапи могли на них випробовувати якісь довгодіючі отрути, бо у них найбільша під Москвою лабораторія отрут працює...
показать весь комментарий
21.06.2025 21:17 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....

смерть кацапам !
21.06.2025 21:20 Ответить
21.06.2025 21:23 Ответить
А як допомогти живим...🛐🙏🙏🙏
Мені б нежалко й краху Америки і іншої zвиздоти , аби лиш пітьма відчипилась від нас, чи бункерні шамани перегризли один одного .
ЗЕлупа з тою кавою "в Ялті"!!! аби людей всіх звільнити з полону та дати зброї стільки, щоб мордор більше НЕ мріяв воювати...

**** Потужна шобла 💩🤮🐸🤬ЗЕ
21.06.2025 21:54 Ответить
Воїну Честь і Слава! В мене все частіше виникає питання чому так багато визволених з полону наших Воїнів після всього що вони пережили і витримали повертаються до дому і помирають? Розслідування якісь проводяться стосовно причин смерті чи нікого не цікавить на що здатні рашисти?
21.06.2025 22:05 Ответить
наприкінці травня визволили з полону РФ Джерело: https://censor.net/ua/p3559209
Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Джерело: https://censor.net/ua/p3559209

кацапи віддають безнадійно хворих......
22.06.2025 00:13 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
21.06.2025 22:18 Ответить
Герою Слава !
21.06.2025 22:30 Ответить
Пішов з життя військовослужбовець 53 ОМБр з Сіверськодонецька Валерій Зеленський. 25 травня 2025 року його звільнили з російського полону.
Поховали сьогодні...
21.06.2025 22:36 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
22.06.2025 08:48 Ответить
Вічна Пам'ять, Слава і Вдячність Герою!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...💔
21.06.2025 23:21 Ответить
Вічна слава Герою Украіни😪😪😪
та щирі співчуття його родині .

Всім москалям неминуча смерть і скоро ,
за ті злодіяння над нашими
людьми та особливо полоненими 😣
21.06.2025 23:59 Ответить
Це ж дійсно не перший випадок. І конспірологічні припущення про отруєння мають місце. Чому б при медичному обстеженні наших повернених військовополонених не перевіряти на можливість їхнього отруєння.
22.06.2025 00:04 Ответить
Писал уже - обменников хорошо бы заражать чем-то серьезным с определенным инк.периодом, чтобы симптомы появлялись уже там. Впрочем, сомневаюсь, что это будут делать. А вот п№д0ры видимо уже делают.
22.06.2025 03:36 Ответить
 
 