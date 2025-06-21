13 050 22
Умер военный Сергей Добровольский, которого в конце мая освободили из плена РФ. ФОТО
Умер военный Сергей Добровольский из Ривненской области, который в конце мая вернулся домой из российского плена.
Об этом сообщил городской голова Здолбуновской территориальной громады Владислав Сухляк, передает Цензор.НЕТ.
"У нас снова очень тяжелые новости... Умер Сергей Добровольский, наш земляк, который воевал за Украину и с 2023 года находился в плену", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военный вернулся из плена в конце мая 2025 года. Несколько дней назад его встретили земляки в родном городе.
Защитнику было 43 года.
"Война с проклятым оккупантом забирает жизни и здоровье защитников... Светлая память и искренние соболезнования близким Сергея. Детали захоронения - позже", - написал городской голова.
Анатолий Шейко
Василь Васько
Владимир
Так, я знаю що кажу, і знаю плату.Сам розберуся...
Повторю-прокліття на всі сім*і тих хто це зробив
Герою Слава !
співчуття рідним.....
смерть кацапам !
Мені б нежалко й краху Америки і іншої zвиздоти , аби лиш пітьма відчипилась від нас, чи бункерні шамани перегризли один одного .
ЗЕлупа з тою кавою "в Ялті"!!! аби людей всіх звільнити з полону та дати зброї стільки, щоб мордор більше НЕ мріяв воювати...
**** Потужна шобла 💩🤮🐸🤬ЗЕ
Кілька днів тому його зустріли земляки у рідному місті. Джерело: https://censor.net/ua/p3559209
кацапи віддають безнадійно хворих......
Поховали сьогодні...
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...💔
та щирі співчуття його родині .
Всім москалям неминуча смерть і скоро ,
за ті злодіяння над нашими
людьми та особливо полоненими 😣