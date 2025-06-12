"Год мечтал о яблоке": умер военный Дмитрий Шаповалов, два года назад вернувшийся из плена
В Винницкой области умер военнослужащий Дмитрий Шаповалов, который был освобожден из российского плена в рамках обмена 26 апреля 2023 года.
Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным", - написала Павлюк.
Прощание с украинским защитником состоится 13 июня в селе Йосиповка Казатинского района.
Причину смерти Дмитрия в Коордштабе не указали.
Дмитрий Шаповалов вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года. Тогда в Координационном штабе обнародовали видео, где освобожденный защитник рассказывал, что год в плену мечтал о яблоке.
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З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
а заголовки в книгах майбутнього цілком можуть мати такі заголовки...
колись існувала дуже добра і толерантна нація в якої відібрали ядерну зброю , вбивали і калічили їх геноцидом а ворогові вони підставлчли чомусь і ліву і праву щоку
А по-друге - у владі в Україні стирчать агенти раші, і виконують настанови кремля. Все ж ясно.
співчуття рідним.....
.
Там Менгелє відпочиває...
Це не оті теревені та маячня, старого банкрота з Білого дому!!
Слава Україні! Памятаймо про Українців! Табори ГУЛАГУ2, у прутінській московії, це реальність сьогодення!
А оті дивні особи, на посадах, в структурах збереження МИРУ, в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ….лише схвильовані, і фсьо!!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...
💔
на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске (Копейске), та й Кубані, есть и мои "украинские", типа сумские, родЫчи, терпилы безмолвные, продуманые.. мовчать, сцыкуны сцаря *****.. мабуть, чекають, коли воно здохне.. і от тоді вони - огого!!!!))) усі разом обплюють його могилу-мавзолей.. якщо їм, гнидам, дозволять... амеби зайвохромсомні...