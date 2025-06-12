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Новости Потери Украины
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"Год мечтал о яблоке": умер военный Дмитрий Шаповалов, два года назад вернувшийся из плена

Умер Дмитрий Шаповалов, вернувшийся из плена в 2023 году

В Винницкой области умер военнослужащий Дмитрий Шаповалов, который был освобожден из российского плена в рамках обмена 26 апреля 2023 года.

Об этом сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Неописуемая боль. Остановилось сердце молодого героя, освобожденного из плена Дмитрия Шаповалова. Искренние соболезнования родным", - написала Павлюк.

Прощание с украинским защитником состоится 13 июня в селе Йосиповка Казатинского района.

Причину смерти Дмитрия в Коордштабе не указали.

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Дмитрий Шаповалов вернулся из российского плена во время обмена 26 апреля 2023 года. Тогда в Координационном штабе обнародовали видео, где освобожденный защитник рассказывал, что год в плену мечтал о яблоке.

Автор: 

военнопленные (1127) военнослужащие (6186) потери (4440) война в Украине (4750)


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Топ комментарии
+32
Не здивуюсь якщо кацапи спеціально їх чимось травили. Щоб не одразу проявилось.
Там Менгелє відпочиває...
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12.06.2025 15:17 Ответить
+29
Ото ж бо й воно. Мученики.
З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
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12.06.2025 15:12 Ответить
+24
Царство Небесне, Казаче!
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12.06.2025 15:11 Ответить
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🙏🙏🕯🙏🙏
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12.06.2025 15:09 Ответить
Царство Небесне, Казаче!
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12.06.2025 15:11 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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12.06.2025 16:06 Ответить
Ото ж бо й воно. Мученики.
З кацапського полону повертаються мученики. З підірваним здоров"ям. Часто - інваліди.
Кацапи розуміють, навіщо це роблять.
А от раховани повертаються у раху відгодованмии, відігрітими під добрими ковдрами.
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12.06.2025 15:12 Ответить
І саме сумне що ця толерантність нічого доброго нам не передбачає ...

а заголовки в книгах майбутнього цілком можуть мати такі заголовки...
колись існувала дуже добра і толерантна нація в якої відібрали ядерну зброю , вбивали і калічили їх геноцидом а ворогові вони підставлчли чомусь і ліву і праву щоку
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12.06.2025 15:20 Ответить
Україна, насамперед, робить такі умови рахованам, щоб ЄС чого б не сказали про "нарушеніє прав чєловєка". Ще чого доброго недодадуть вАнькам масла у кашу і у ваньки виникне запор.
А по-друге - у владі в Україні стирчать агенти раші, і виконують настанови кремля. Все ж ясно.
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12.06.2025 15:28 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним.....

.
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12.06.2025 15:17 Ответить
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12.06.2025 15:17 Ответить
Не здивуюсь якщо кацапи спеціально їх чимось травили. Щоб не одразу проявилось.
Там Менгелє відпочиває...
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12.06.2025 15:17 Ответить
На россії на софріно на підмосковії знаходится самий великий центр в світі ядів і отруйних речовин. Бюджет його -10 мільярдів зелені.
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12.06.2025 15:21 Ответить
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12.06.2025 15:23 Ответить
Памятаймо про героїчних, Українських заручників, які побачили жахи московитів 21 століття!!!
Це не оті теревені та маячня, старого банкрота з Білого дому!!
Слава Україні! Памятаймо про Українців! Табори ГУЛАГУ2, у прутінській московії, це реальність сьогодення!
А оті дивні особи, на посадах, в структурах збереження МИРУ, в ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, ….лише схвильовані, і фсьо!!
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12.06.2025 15:24 Ответить
ці тварі катують наших людей, їхні повинні в полоні теж подихати і виходити з випаленими словами як ті тварі роблять з нашими
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12.06.2025 15:42 Ответить
Полон - не санаторій, здоров'я там губиться на раз-два...
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12.06.2025 15:46 Ответить
Вічна пам'ять. Героям слава! Нелюди мордують наших хлопців. Та що там казати, вони своїх мордують, вбивають т знущаються, а світ ще й досі вважає, що росіяни люди..
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12.06.2025 15:50 Ответить
Чортові кацапи убивають наших хлопців у полоні! Після їхніх тортур людина ніколи не одужає. Царство Небесне Герою!
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12.06.2025 15:56 Ответить
"09 червня 2025 року під час захисту Батьківщини в с. Катеринівка https://www.ukrinform.ua/tag-dnipropetrovsina Дніпропетровської областіназавжди зупинилося серце відважного воїна, уродженця села Йосипівка - старшого сержанта Дмитра ШАПОВАЛОВА"
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12.06.2025 16:00 Ответить
Царство Небесне Герою!🙏🙏🙏😥🥀
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12.06.2025 16:10 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
Щирі співчуття рідним.
Простіть нас...
💔
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12.06.2025 16:02 Ответить
...а в колоніях-профілакторіях для росполонених на кухнях йде готування вечері,сьогодні кацапам-полоненим (парням,мужикам,рєбатам) на вечерю: гречана каша з курячою відбивною,салат з молодої капусти та огірків,сирна запіканка,сметана,французські батони,масло,чай. Хто клеїть хоч якісь коробки отримує до 8000 /міс,які може отоварити в санаторному буфеті,купити собі сигарети,шоколад,згущене молоко,м"ясні консерви ,презики,мило тощо... Під особливим контролем МОЗ і Червоного Хреста є давня радянська санаторна традиція: 200 мл кефіру щоденно перед сном....
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12.06.2025 16:03 Ответить
..повиздихайте усі, кацапи, поклонники ***** и вашего узкого мира.. идиоты конченые..
на Сахалине, в Хабаровске, Челябинске (Копейске), та й Кубані, есть и мои "украинские", типа сумские, родЫчи, терпилы безмолвные, продуманые.. мовчать, сцыкуны сцаря *****.. мабуть, чекають, коли воно здохне.. і от тоді вони - огого!!!!))) усі разом обплюють його могилу-мавзолей.. якщо їм, гнидам, дозволять... амеби зайвохромсомні...
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12.06.2025 16:11 Ответить
Есть страшная фотография, на которой Олег Мудрак после 100дней рашисткого плена. И после возвращения из плена он прожил всего два месяца. Вот так эти ублюдки относятся к пленным из Украины. Весь мир содрогнётся когда откроется вся правда о зверствах рашистов.
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12.06.2025 16:52 Ответить
 
 